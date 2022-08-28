اشتباكات طرابلس.. لماذا يغيب الضغط الدولي في أزمة ليبيا؟

طالب ضيفا حلقة برنامج “ما وراء الخبر” الأطراف الإقليمية والدولية بمواقف عملية واستخدام أدوات ضغط فعالة من أجل حل الأزمة الليبية التي انفجرت مع اشتباكات طرابلس الأخيرة التي خلفت مقتل 23 شخصا.

وقال مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية السنوسي بسيكري إن المطلوب من الأطراف الإقليمية والدولية من الأزمة في ليبيا هي الأفعال على الأرض واستخدام أدوات الضغط المادية، وليس مجرد إصدار البيانات والتصريحات الشكلية التي تعوّد عليها الليبيون.

وأشاد بسيكري -الذي حل ضيفا على حلقة (2022/8/28) من برنامج "ما وراء الخبر"- بدور تركيا في الأزمة الليبية، وقال إنها تدخلت بشكل عملي على الخط، وكان تدخلها أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى إيقاف اشتباكات طرابلس الأخيرة التي اندلعت بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وقوات تابعة لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، مؤكدا أن دور تركيا في ليبيا له تأثير ظاهر على الأرض منذ سنتين.

ولا يرى بسيكري أن هناك أفقا لحل الأزمة الليبية في الوقت الراهن، باعتبار أن التشرذم لا يزال مستمرا بين الأطراف الليبية الفاعلة في الشرق والغرب، ولأنه كلما دخلت هذه الأطراف في مرحلة جديدة من الصراع يزداد الخلاف بينها وتتعمق الأزمة أكثر، مشيرا في السياق ذاته إلى أن اشتباكات طرابلس أظهرت أن النزاع الحكومي يجب أن يتقدم المواضيع المطروحة على طاولة الحل السياسي.

ووفق مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية، فإنه لا توجد حاضنة ليبية تستطيع أن تستفيد من اللحظة الراهنة، وأن الحل الليبي- الليبي لا يزال غير ناضج، وهو الأمر نفسه بالنسبة للحاضنة الدولية التي قال الضيف إنها تدير الصراع في ليبيا بشكل ضعيف.

صراع مافيا

من جهته، انتقد حافظ الغويل كبير الباحثين في معهد السياسات الخارجية بجامعة جونز هوبكنز المواقف الدولية من الأزمة الليبية، من منطلق أنه لا تأثير لها وأن الأطراف الليبية تعلم أن المجتمع الدولي سيعيد تكرار الجمل نفسها مع كل صراع يتجدد في ليبيا، ولا يستخدم أدوات ضغط ضدها.

وقال الغويل إن الولايات المتحدة الأميركية -على سبيل المثال- غير مستعدة لاستثمار أدوات حقيقية مثل الضغط السياسي القوي، لأن ليبيا نفسها ليست ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة للأميركيين، وهي مجرد جزء من منطقة شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط بدليل عدم وجود استثمارات أميركية فيها.

ووصف ضيف حلقة برنامج "ما وراء الخبر" ما يحدث في ليبيا بأنه صراع بين ما أطلق عليها عصابات ومافيا وبعضها عصابات عائلية هدفها الوصول إلى السلطة من أجل الاستحواذ على أموال الليبيين، وقال إنه بشهادة الأمم المتحدة وأطراف أخرى فإن هناك مستويات نهب غير معقولة وحتى داخل الإطار الحكومي، وكلها تنشد السلطة ولا مشروع سياسيا لديها، بحسب الغويل.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت عن قلقها العميق، داعية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، كما ذكّرت جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

وأعلنت وزارة الصحة الليبية مقتل 23 شخصا -بينهم 18 مدنيا- وإصابة 140 جراء الاشتباكات التي اندلعت بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وقوات تابعة لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.