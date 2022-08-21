موقف حاسم تجاوز الخطوط الحمراء.. لماذا هجمت القوات المدعومة إماراتيا على منشآت النفط والغاز في اليمن؟

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمد بلفخر أن التصعيد في محافظة شبوة باليمن ما هو إلا جزء من مخطط معد مسبقا لتدمير الجيش الوطني وممتلكات الدولة بأكملها.

وأشار في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" (2022/8/21) إلى أن هذه المليشيات "التي تم صناعتها وشرعنتها تتقدم بخطوات مدروسة للسيطرة على البلاد، وهي مرحلة محزنة تحتاج وقفة جادة من كل أبناء الوطن"، على حد قوله.

ورفض الوصف الذي تطلقه القوات المدعومة إماراتيا على الجيش الوطني بأنه مليشيات، متهما هذه القوات بقلب الحقائق على الأرض، لأنها هي من تمردت على الرئيس الشرعي المنتخب وتلقت دعما خارجيا للتمكن من طرد القيادات الجنوبية للبلاد.

وجاء رده في سياق اتهام الجيش اليمني قوات العمالقة ودفاع شبوة المدعومة إماراتيا، بمهاجمة قوات حماية الشركات والمنشآت النفطية والغازية بمحافظة شبوة، ونهب ممتلكات تابعة للشركة اليمنية للغاز وأسر أفراد من قوات الحماية.

كما أكد الجيش اليمني في بيان له أن الهجوم تجاوزٌ لتوجيهات رئاسية بعدم استهداف تلك المنشآت، وطالب التحالف والمجلس الرئاسي بتنفيذ قرارات الرئاسة.

صراع الشرعية

أما "صالح النود" المتحدث باسم مكتب المجلس الانتقالي الجنوبي في لندن فرأى أن اليمن في مرحلة مختلفة تماما، فمجلس القيادة الرئاسي هو من يمثل الشرعية وليس أي طرف آخر، وفق قوله. وقد أوضح أن ما حدث في شبوة هو أن القوات الجنوبية تعاملت مع التمرد ضد محافظ شبوة وكانت هناك مداهمات للتمكن من حسم المعركة.

كما اعتبر أن التوجه نحو المنشآت النفطية أمر طبيعي لأنها كانت تعتبر صناديق سوداء تنهب ثرواتها، ولذلك ليس من الغريب أن يتم التوجه نحو هذه المنشآت لتحريرها ممن وصفهم باللصوص.

وأشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي مطلع بشكل مباشر على هذا التصعيد، حيث تم "تحرير" المنشآت وتوجه المحافظ إليها لتشغيلها من جديد حتى تتمكن من حل المشاكل الاقتصادية الخانقة التي تعيشها شبوة وباقي المحافظات.

يذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن كان قد هدد الخميس الماضي بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للجيش اليمني من محافظة حضرموت المجاورة لمحافظة شبوة، بعد سيطرة قواته على شبوة.

ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي -عقب اجتماع لهيئة قيادته- إلى ما سماه "اتخاذ موقف حاسم" من الأحداث الجارية في محافظة شبوة، ووقف ما وصفها بعمليات التحشيد العسكري من قبل المنطقة العسكرية الأولى التابعة للجيش ومحافظة مأرب، باتجاه شبوة، وفق بيان له.