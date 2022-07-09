رغم أنها شكلية وطفيفة.. لماذا عارضت القوى السياسية تعديلات قيس سعيد الدستورية؟

بعد جدل سياسي وحقوقي واسع في تونس بشأن مشروع الدستور الجديد نشر الرئيس قيس سعيد نسخة معدلة تتضمن تغييرات وصفت بالشكلية والطفيفة، فلماذا عدل سعيد مشروع الدستور؟ ولماذا تعارضه التيارات السياسية؟

بحسب وجهة نظر الكاتب والمحلل السياسي محمد ذويب أثناء حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" (2022/7/9)، فإن التعديلات كانت طفيفة لتؤكد حرص رئيس الجمهورية على المحافظة على الديمقراطية والحقوق والحريات، معتبرا أن هذا التعديل سيكون الأخير من نوعه، ولا يمكن مقارنته مع دساتير سابقة لأن التغيير لم يكن جذريا.

ولا تتفق وجهة النظر هذه مع ملاحظات الاتحاد العام التونسي للشغل على تعديلات سعيد، إذ رأى الاتحاد أن النص المقترح يمكّن سعيد من التحكم في جميع السلطات ويجعله فوق المحاسبة، كما أنه أقصى مفهوم الدولة المدنية القائمة على الفصل بين الدين والدولة.

وتعليقا على ذلك، أشار ذويب إلى أن أغلب المنظمات والأحزاب بعد سنة 2011 فقدت منظّريها، ورأى أن مواقف الاتحاد تتكرر في مختلف المراحل السياسية، وأنه أصبح بعيدا عن رئيس الجمهورية، مشددا على أن الرئيس يريد التأسيس لدستور يقطع مع المنظومة السابقة في البلاد.

ضد الدستور

في المقابل، رأى الأكاديمي والناشط السياسي والحقوقي الأمين البوعزيزي أن الشارع السياسي برمته ليس ضد الدستور بالقدر الذي يرفض الانقلاب على الدستور الذي كان يشكل عقدا اجتماعيا، مشيرا إلى أن التعديلات كانت ثانوية ولم تمس ما وصفه بالوضع الإلهي الذي وضعه سعيد لنفسه من خلال الدستور.

وأضاف أن قيس سعيد خيب آمال أنصاره، وهو يحاول إرضاءهم بهذه التعديلات التي لم تمس جوهر الدستور ولم تحقق مبدأ الفصل بين السلطات، مشددا على أن هناك شبه إجماع ضد هذه الإجراءات، واصفا أنصاره بأنهم رعايا مرتبطون بزعيمهم، حسب تعبيره.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قال إن أخطاء في الشكل والترتيب تسربت إلى مشروع الدستور الذي نشر، ووجب إصلاحها وتصويبها، مضيفا أن هذا أمر معهود في نشر النصوص القانونية، وفق تعبيره.