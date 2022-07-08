ناتو شرق أوسطي.. فكرة قابلة للتطبيق أم مجرد بالون اختبار؟ ولماذا تعترض إيران؟

قلل ضيوف حلقة برنامج “ما وراء الخبر” من أهمية فكرة “الناتو شرق أوسطي” الذي يجري الحديث عنه، وقالوا إن الدول العربية غير متفقة على مصدر الخطر، زيادة على أن إسرائيل خط أحمر بالنسبة للبعض.

ووصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، الدكتور عبد الله الشايجي، مشروع "الناتو الشرق أوسطي" بأنه فكرة هلامية وبالون اختبار، وحتى المصطلح المستخدم إعلامي وليس إستراتيجيا أو أمنيا.

وبينما قال إن التحالفات العسكرية السابقة في المنطقة باءت بالفشل، أشار الشايجي -في حديثه لحلقة (2022/7/8) من برنامج "ما وراء الخبر"- إلى أن الدول العربية غير متفقة على مسائل عدة منها مصدر الخطر الذي يستدعيه تشكيل هذا التكتل، وعدم وجود إجماع حول إسرائيل وإدماجها في المنظومة العربية، وهي خط أحمر بالنسبة لبعض الدول، ناهيك عن أمور أخرى.

ومن جهته، أشار الخبير العسكري والإستراتيجي، الدكتور اللواء فايز الدويري، إلى أن الحديث عن التكتلات العسكرية بالمنطقة بدأت منذ عام 1950، ولكنها باءت جميعها بالفشل. وتساءل عن عوامل مهمة ودوافع تشكيل "ناتو شرق أوسطي" وما هو مصدر الخطر الذي يحدده.

وأضاف أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) دفاعي وشكل بعد مخاض عسير للحرب العالمية الثانية. أما ما يجري الحديث عنه الآن بالمنطقة العربية فهو مجرد فكرة قد لا يتم تشكيلها، لأن المنطقة أمام خطرين الإسرائيلي والإيراني، وأيضا لأن مصر بعيدة عن ما أسماه الخطر الإيراني، والسعودية أجرت 5 جولات من الحوار مع طهران، والإمارات والأردن لا يملكان القدرة العسكرية الكاملة ليكونا حجر زاوية في بناء هذا التكتل العسكري.

الموقف الإيراني

ويعتقد أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، الدكتور حسن أحمديان، إن الإستراتيجية الأميركية تدفع باتجاه تشكيل "ناتو شرق أوسطي" لكن هذا التكتل في حال تشكيله سيضر بالمنطقة، وهو يأتي لإعطاء زخم للتطبيع العربي مع إسرائيل، حسب قوله.

ومن جهته، شكك الضيف الإيراني في إمكانية تشكيل هذا الحلف بسبب عوامل عدة منها أن هناك دولا عربية لها علاقات جيدة مع إيران وهي غير مستعدة للانخراط في هذا الحلف، ولا توجد رؤية مشتركة بين العرب بشأن مصدر الخطر الذي يهددهم، وبشأن التعامل مع إسرائيل وإيران وحتى الولايات المتحدة.

وشدد أحمديان على أن إيران لا تريد مواجهة مع الدول العربية، ولكنها تقول لهم "لا تأتوا بإسرائيل إلى حدودنا" وهي رسالة واضحة لهم، بحسب الضيف الإيراني.

وكان علي ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية قال إن فكرة تشكيل "ناتو شرق أوسطي" غير ملائمة، وتوجه ضربة قوية لأمن المنطقة. وأضاف أن بلاده لن تسمح للحلف بالعمل قرب حدودها، وقال أيضا إن الإمارات والأردن لا يملكان قدرات عسكرية للمشاركة في تحالف ضد إيران.