العقيدة الجديدة للبحرية الروسية.. ماذا يريد بوتين؟ وما احتمال دخوله في مواجهة عسكرية مع خصومه؟

ربط ضيفا حلقة برنامج “ما وراء الخبر” الإستراتيجية الجديدة للعقيدة البحرية الروسية التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين بتحديات الحرب في أوكرانيا، وتساءلا عن إمكانية حدوث مواجهة بين موسكو وخصومها.

فقد أرجع الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي تطوير العقيدة البحرية الروسية إلى التحولات الجارية في العالم، خاصة التحديات التي تفرضها الحرب في أوكرانيا على روسيا، وإلى وصول علاقات موسكو وحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) إلى مفترق طرق، مبينا أن روسيا دولة كبيرة، إلا أنها شبه محاصرة بحريا ولا توجد لديها منافذ كبيرة على البحار.

وكان بوتين وقع مرسوما يقر عقيدة بحرية جديدة تؤكد عزم بلاده الدفاع عن مصالحها في محيطات العالم، وتعتبر النهج الأميركي للهيمنة في المحيطات تحديا لأمنها القومي، وتقضي هذه العقيدة بالتصدي لمحاولات حلف الناتو الاقتراب من الحدود الروسية، وأن هذه التحركات تمثل تهديدا رئيسيا لروسيا.

وفي حديثه لحلقة (2022/7/31) من برنامج "ما وراء الخبر" أشار مكي إلى أن العقيدة البحرية الروسية الجديدة أظهرت أن لدى روسيا طموحات كبيرة، ومن ضمنها سعيها للوجود في المحيط الأطلسي الذي هو تقليديا تابع للولايات المتحدة الأميركية، وفي البحر الأبيض المتوسط حيث القاعدة الروسية في طرطوس، وفي البحر الأحمر.

وعن إمكانية وصول الروس إلى الممرات المائية الكبرى في العالم وفي الشرق الأوسط تحديدا، قلل الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات من إمكانية تمكنهم من ذلك، وقال إن مصر على سبيل المثال من الصعب أن تمنح مصالح جوهرية في قناة السويس لا لروسيا ولا للولايات المتحدة.

كما شكك في إمكانية نجاح روسيا في تنفيذ إستراتيجيتها الجديدة للعقيدة البحرية على أرض الواقع، باعتبار أن الأمر يحتاج إلى تهيئة السلاح وإقامة شبكة علاقات مع الدول المطلة على البحار وترتيبات لوجستية وسياسية، ولو حصل ذلك فسيكون على المدى الطويل، وهل ستسمح لها القوة المنافسة أصلا بذلك؟ كما تساءل مكي.

استفزاز عسكري

من جهته، ربط الدكتور خليل العناني أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية والباحث بالمركز العربي في واشنطن إعلان روسيا عن عقيدتها البحرية الجديدة بتحديات الحرب في أوكرانيا، ووصف الخطوة بأنها تحول في الأمن البحري الروسي حول العالم وليس في أوروبا فقط.

وشاطر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ما ذهب إليه الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات من أن تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للعقيدة البحرية الروسية يتطلب قدرات عسكرية واقتصادية كبيرة جدا، مذكرا في السياق ذاته بأن المنافس الأميركي موجود في الخليج العربي، ولديه قواعد عسكرية، وموجود أيضا في جيبوتي والصومال.

ولم يستبعد العناني أن يؤدي التوسع الروسي إلى زيادة التوتر بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، متسائلا عن طبيعة رد الفعل الأميركي على الخطوة الروسية، وعن رد فعل الحلف في حال قامت موسكو باستفزاز عسكري، وهل سيؤدي ذلك إلى مواجهة عسكرية بين الطرفين؟

وعن موقع الدول العربية على ضوء العقيدة البحرية الجديدة لروسيا، أشار العناني إلى أن موسكو تعمل على تعزيز وجودها في المنطقة، وهناك تطوير لعلاقاتها مع مصر التي تراها منطقة حيوية، وحديث عن إمكانية إقامة قواعد عسكرية في سيناء، وقال إن الدول العربية هي حليفة للولايات المتحدة ولكنها تحاول مغازلة الروس.