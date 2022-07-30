العراق على صفيح ساخن.. هل يتخلى الإطار التنسيقي عن مرشحه لاحتواء الأزمة؟ وهل يتراجع التيار الصدري؟

أكد أستاذ الإعلام بالجامعة العراقية فاضل البدراني أن التيار الصدري يريد تغيير قواعد اللعبة السياسية في العراق، لأن “كل القوى السياسية أصبحت متهمة بالفساد”، وقال إن حكومة تصريف أعمال هي المدخل.

ولخص البدراني مطالب التيار الصدري في وضع آلية جديدة تتمثل في حكومة إنقاد وطني أو حكومة تصريف أعمال، يليها إلغاء البرلمان واللجوء إلى انتخابات جديدة، مؤكدا -في حديثه لحلقة (2022/7/30) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن رئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي يمكن أن يتولى حكومة تصريف الأعمال، لا سيما أن علاقته طيبة بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأضاف أن حكومة تصريف الأعمال هي المدخل لإعادة الانتخابات، وإيجاد وجوه جديدة للعملية السياسية، وذلك لخدمة المواطن العراقي الذي قال إنه يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.

وعن سبب لجوء أنصار التيار الصدري إلى الاعتصام داخل مبنى البرلمان العراقي، أوضح أستاذ الإعلام بالجامعة العراقية أن التيار الصدري يريد أن يترك رسائل يجب أن تقرأ من طرف الشارع ومن طرف الإطار التنسيقي الشيعي (الذي يضم كتلة دولة القانون وتحالف الفتح وتحالف القوى الوطنية)، وقال إن الاعتصام المفتوح هو رسالة لتعطيل البرلمان وشلّ حركته، وإن التيار يتظاهر ولا يحمل السلاح.

كما أشار ضيف برنامج "ما وراء الخبر" إلى أن البعد السياسي الدولي حاضر في ذهن التيار الصدري.

وعن مدى استعداد التيار الصدري للقبول بمرشح آخر للحكومة، أبرز البدراني أن التيار ليست لديه مشكلة مع محمد شياع السوداني، مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، ولكن لأن هذا الرجل مقرب من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي قال إن لديه خصومة قديمة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تعود لعام 2017، وهذه الخصومة تعمقت وتحوّلت إلى خصومة بين التيار والإطار التنسيقي.

حكومة كاملة الصلاحيات

أما رئيس مركز ارتقاء للبحوث والدراسات عباس العرداوي، فأشار إلى أن الإطار التنسيقي يسعى لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وليست حكومة تصريف أعمال، ويرفض حكومة الكاظمي ويعدّها أساس الأزمة السياسية الحالية في العراق.

وقال إن الإطار التنسيقي يسعى لإشراك تيار الصدريين في الحكومة القادمة من خلال تسمية وزراء منهم، وأن تكون لهم رؤية في برنامج الحكومة وفي طبيعة أولوياتها.

وحسب العرداوي، فهناك تحركات نخبوية وشبابية وعشائرية وتواصل مع قادة الإطار التنسيقي والتيار الصدري من أجل إيجاد نقاط مشتركة تسمح بامتصاص الأزمة السياسية وتجنب سفك دماء العراقيين، مشيرا إلى الدعوات التي أطلقها الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء الكاظمي للتفاهم وفتح باب الحوار.

كما أكد أن الإطار التنسيقي يسعى لبقاء شرعية الدولة العراقية والاحتكام إلى القانون والدستور، وأن له الحق في اختيار رئيس الوزراء وحماية المنظومة السياسية.

وكان أنصار التيار الصدري أعلنوا -اليوم السبت- بدء اعتصام مفتوح داخل مبنى البرلمان العراقي، وذلك بعدما اقتحموه للمرة الثانية خلال 4 أيام، وفي المقابل أرجأ الإطار التنسيقي المظاهرات التي دعا إليها سابقا دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها.