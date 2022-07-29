في ظل تنازع الطرفين بشأن ترشيح السوداني.. إلى أين تقود المواجهة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي بالعراق؟

حذر النائب السابق في البرلمان العراقي فتاح الشيخ الفرقاء السياسيين من مغبة الإسراع بحسم موضوع رئيس الحكومة بحسب رغبة نوري المالكي وإلا فإن الجماهير ستعود لاقتحام مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء.

ودعا الشيخ القوى السياسية إلى مقاطعة جلسات التصويت على مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني، وهدد بأن الإذن سيعطى للجماهير العراقية لدخول المنطقة الخضراء واقتحام مبنى البرلمان كما جرى في المرة السابقة في حال تجاهلوا موقف التيار الصدري.

وكان الإطار التنسيقي الشيعي -الذي يضم كتلة دولة القانون وتحالف الفتح وتحالف القوى الوطنية- كشف أنه سيبدأ مباحثات مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وإكمال الاستحقاقات الدستورية.

وجدد النائب السابق في البرلمان العراقي موقف التيار الصدري الرافض لترشيح محمد شياع السوداني رئيسا للحكومة العراقية بحجة أنه مرشح نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء العراقي الأسبق، وقال إن هذا الشخص مرفوض لأنه خرج من تحت مظلة المالكي الذي يريد استفزاز زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومصادرة أصوات كتلته.

واتهم الشيخ -في حديثه لحلقة (2022/7/29) من برنامج "ما وراء الخبر" المالكي بأنه حجر عثرة أمام العملية السياسية في العراق، ودعا الكتل المنضوية تحت الإطار التنسيقي الشيعي -الذي يضم كتلة دولة القانون وتحالف الفتح وتحالف القوى الوطنية- إلى النأي بنفسها عن هذا الشخص، وأن تقوم بعزله من موضوع الحوار، مشيرا إلى أن في الإطار وجوها مقبولة.

وعن سبب تمسك التيار الصدري بموقفه الرافض لترشيح شياع السوداني، رد الشيخ بالقول: هل سيستطيع هذا المرشح محاسبة المالكي على فساده؟ وهل سيتمكن من نزع سلاح الفصائل الموجودة خارج إطار الدولة؟

تفاهمات قادمة

في المقابل، كشف رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية الدكتور عدنان السراج أن المالكي كان معترضا على ترشيح شياع السوداني لرئاسة الحكومة، وأن الإطار التنسيقي لا يمثله المالكي فقط، بل هو كتلة موحدة ومتماسكة، وهو قوة شيعية كبيرة لا يستهان بها.

وبينما انتقد تحريك التيار الصدري الورقة الشعبية للاعتراض على ترشيح شياع السوداني أفاض السراج في الحديث عن الإطار التنسيقي وعن الخلافات بين الأقطاب الشيعية التي قال إنها ليست جديدة ورغم شدتها اليوم فلن تصل إلى مستوى المواجهة، مؤكدا أن الإطار متمسك بمساره السياسي وبإجراءاته، وهو في انتظار اتفاق الأكراد على مرشح رئيس الجمهورية وعقد جلسة مجلس النواب القادمة، وهو أيضا يرفض استبدال المرشحين، في إشارة إلى مطالب تغيير مرشح رئيس الحكومة.

ورجح السراج أن تكون هناك تفاهمات قادمة من أجل حلحلة الموضوع، مؤكدا أن الإطار التنسيقي لا يتجاهل التيار الصدري.

وعن دور القوى السياسية الأخرى في حل الأزمة الراهنة في العراق، شدد السراج على أهمية أن تقوم هذه القوى بدورها من أجل الحفاظ على العملية السياسية وفتح حوارات مع التيار الصدري، خاصة أنها تعلم حجم الكتلة الشيعية، وأن انهيارها سيؤثر على البلد.

وحذر السراج من أن الواقع السياسي المتردي سيؤدي إلى تدخلات خارجية وإقليمية، وأن الوضع في العراق لا يتحمل الانفجار في ظل الظرف الراهن في العالم.

أما النائب السابق في البرلمان العراقي فتاح الشيخ فرأى أن لدى التيار الصدري مشروعا إصلاحيا ويريد محاربة الفاسدين، وأن حلحلة الأزمة يجب أن تكون داخل البيت الشيعي، لأن المالكي يريد شيئا والآخرون يريدون شيئا آخر، حسب قوله.