تصعيد روسي على الجبهات كافة.. هل تحسم صواريخ "هيمارس" الأميركية الحرب لصالح أوكرانيا؟

اتفق ضيوف حلقة برنامج “ما وراء الخبر” على أن المعارك الميدانية بين القوات الروسية والأوكرانية ستستمر خلال الشهرين المقبلين، وأن كل طرف سيحاول ترجيح الكفة لصالحه قبل فصل الخريف.

وتوقع المحلل السياسي بافل فيلغينهاور أن تستمر الحرب في أوكرانيا خلال الشهر المقبل، نظرا لتباعد الموقفين الروسي والأوكراني، ولأن موسكو غير مستعدة للتنازل حاليا، فهي تتمسك بشروطها باستسلام أوكرانيا ورحيل الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف -في حديثه لحلقة (2022/7/17) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن مزيدا من الدماء ستسفك قبل فصل الخريف؛ لأن القوات الأوكرانية ستحاول التصدي لتقدم القوات الروسية في مختلف المناطق الأوكرانية، وقال إن المعارك بين الجانبين وصلت لطريق مسدود، وكل طرف يحاول ترجيح الكفة لصالحه.

وأكد المحلل السياسي -الذي يتحدث من موسكو- أن هناك فرصة لتوصل موسكو وكييف لاتفاق شامل بشأن صادرات الحبوب، مشيرا إلى القمة التي ستعقد في العاصمة الإيرانية طهران والتي ستجمع رؤساء روسيا وتركيا وإيران، وقد يتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على مقاربة معينة لتصدير الحبوب الأوكرانية من أجل تحقيق الاستقرار، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

ومن جهته، رجح أستاذ القانون والعلوم السياسية البروفيسور فالنتين ياكوشيك أن تشهد نهاية الصيف الجاري معارك محتدمة، فقد وعدت أوكرانيا بأن تبدأ نهاية أغسطس/آب المقبل هجمات مضادة وكثيفة، لكنه حذر مما سماها "مقاربات جنونية" قد تقوم بها روسيا في حال أقدمت القوات الأوكرانية على تدمير جسر القرم.

وكان أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني، صرح بأن جسر القرم سيكون في مرمى القوات الأوكرانية عندما تتاح لها الإمكانيات التقنية.

ووصف فالنتين ياكوشيك -الذي يتحدث من كييف- تصريح المستشار الأوكراني بأنه غير موفق لأن الطرفين الأوكراني والروسي بحاجة إلى إيقاف الحرب وترك القوات الروسية تغادر أوكرانيا، وكشف أن وزير الدفاع الأوكراني وعد الأميركيين بأن القوات الأوكرانية لن تهاجم مواقع روسية. وشدد ضيف برنامج "ما وراء الخبر" على ضرورة ضبط النفس وعدم الخروج بتهديدات واستفزازات تغضب الروس.

الدعم الغربي لأوكرانيا

وفي تحليله للإستراتيجية الأوكرانية المعتمدة في التعامل مع التقدم الروسي، قال الخبير العسكري والإستراتيجي الدكتور اللواء فايز الدويري إن الدعم الغربي -خاصة الأميركي- مكّن أوكرانيا من الاستمرار في القتال، لكن 12 راجمة من منظومة "هيمارس" (HIMARS) التي أعلنت واشنطن تسليمها لكييف لن تغير من مجريات المعارك على الأرض، لا سيما أن 5 منها قد تم تدميرها، مؤكدا أن أوكرانيا طلبت 100 راجمة.

وأوضح الدويري أن روسيا ستسعى للسيطرة على إقليم دونباس وإيقاف التقدم الأوكراني في شمال وشمال غرب مقاطعة خيرسون الواقعة جنوبي أوكرانيا، لكنه أشار إلى ضرورة انتظار ما سماها "إستراتيجية الشتاء" التي قال إن تقدم الروس فيها أو عدم تقدمهم يعتمد على استمرار وصول الأسلحة النوعية إلى أوكرانيا.