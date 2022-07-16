"ناتو" دفاعي ودمج لإسرائيل.. ما الأسرار الخفية وراء زيارة بايدن للمنطقة؟ ومن العدو الرئيسي؟

رأى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية والباحث بالمركز العربي خليل العناني أن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة هي محاولة لإقامة نظام إقليمي يسعى إلى إحلال إيران بوصفها “العدو الرئيسي”.

وأضاف في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" (2022/7/16) أن الهدف الثاني من وراء محاولة دمج إسرائيل ليس بوصفها فقط قوة لاعبة مؤثرة بل قائدة لهذا النظام، كما تسعى الزيارة إلى خلق محاور صراعية تنافسية بين إسرائيل وإيران، فضلا عن محور دولي يضم إسرائيل وأميركا ودولا عربية مقابل محور صيني يشمل روسيا وإيران.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، رأى العناني أن كل ما قيل بخصوصها مجرد ذرّ للرماد في العيون، مشيرا إلى أن محاولة تشكيل تكتل دفاعي أو "ناتو" عربي فاشلة، حسب قوله. ورأى أن هناك إنجازات تخص المصلحة الإسرائيلية، واصفا إدارة بايدن بأنها ضعيفة وتبدو مستسلمة لتل أبيب فيما يتعلق بالمنطقة العربية.

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسة في جامعة الكويت عبد الله الشايجي إن بايدن يسعى لتحقيق أهداف تخدم أجندته الداخلية، وتعزيز فرص انتخابه، وكذلك مساندة إسرائيل بشكل واضح، معتبرا أن هناك إخفاقات تخص أزمة الثقة في الداخل الأميركي.

ماذا يريد بايدن؟

وحسب الشايجي، فإن زيارة بايدن تهدف إلى طمأنة دول الخليج من الموقف الأميركي في المنطقة، فضلا عن أنه يرغب في زيادة إنتاج النفط، لافتا إلى أن إيران تنظر إلى قمة جدة أنها ضدها، كما أن إسرائيل لا تشعر بارتياح بسبب عدم التطبيع.

وأشار إلى أن إسرائيل لا تحظى بقبول لدى الأنظمة العربية، ولذلك لا يمكنها أن تقيم منظومة أمنية تشمل الدول العربية، معتبرا أن بايدن كان يطمح إلى دمج إسرائيل في المنطقة من الناحية العسكرية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية، مقللا من القيمة الفعلية لتحليق طائرات إسرائيلية في الأجواء والمطارات السعودية، وهو الأمر الذي كان مدعاة فخر لبايدن.

يذكر أن بايدن، في كلمته أمام قمة جدة، قال إن إدارته تمتلك رؤية واضحة بشأن ما ينبغي القيام به في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن واشنطن استثمرت في بناء مستقبل أفضل في المنطقة، مؤكدا أنها لن تتخلى عن الشرق الأوسط، ولن تسمح بوجود فراغ تملؤه قوى أخرى. وأوضح الرئيس الأميركي أن بلاده تحتفظ بالقدرة والتصميم على القضاء على التهديدات الإرهابية.

من جهته، أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج مهم للعالم. وشدد، في كلمته في قمة جدة، على أن المخاطر المحدقة بالمنطقة تتطلب إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.