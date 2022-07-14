إسرائيل ضمن "هيكل إقليمي جديد".. كيف سينعكس على منطقة الخليج والشرق الأوسط؟

لم يتفق ضيفا حلقة برنامج “ما وراء الخبر” في قراءتهما لطبيعة “الهيكل الإقليمي الجديد” الذي أعلنت عنه واشنطن وتل أبيب، وذلك لتعميق علاقات إسرائيل وشركائها ودمجها في منطقة الشرق الأوسط.

ومن وجهة نظر رئيس مركز الكويت للدراسات الإستراتيجية الدكتور سامي الفرج فإن "الهيكل الإقليمي" سيلعب دورا في الصراع بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، وهو يضم دولا لديها قدرات مالية واقتصادية وعسكرية وهي دول منطقة الخليج وإسرائيل، إضافة إلى الأردن مصر اللذين يملكان قدرات بشرية.

ووقّع الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس ثاني أيام جولته بالمنطقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد اتفاقا مشتركا أُطلق عليه "إعلان القدس"، ويقضي بمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

وقد عبرت الولايات المتحدة -وفق نص البيان- عن التزامها ببناء هيكل إقليمي لتعميق علاقات إسرائيل وشركائها ودمجها في المنطقة وتوسيع دائرة السلام لتشمل دولا عربية وإسلامية أخرى.

وقال الفرج -في حديثه لحلقة (2022/7/14) من برنامج "ما وراء الخبر"- إن الولايات المتحدة تريد التفرغ لمواجهة الصين ومنع روسيا من التوسع على حساب أوكرانيا، مشيرا إلى أن التغييرات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط تصب في مصلحة إسرائيل التي قال إنها أصبحت أكبر ممثل للقوة وللهيمنة الأميركية في المنطقة.

وقارن رئيس مركز الكويت للدراسات الإستراتيجية بين إسرائيل وإيران، وقال إن كلتيهما تلعبان نفس اللعبة، فالأولى إذا أتيحت لها الفرصة السياسية والدبلوماسية والعسكرية لفرض قدراتها في المنطقة فستقوم بذلك، وأيضا الأخرى تستعرض قدراتها الصاروخية وغيرها لبناء نوع من الردع.

وعن سبب عدم اعتماد دول المنطقة على قدراتها أشار الضيف إلى أن الواقع يحتم على الدول أن تتحالف مع دول أخرى لحماية مصالحها.

الرؤية الإيرانية

بدوره، أشار أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران الدكتور حسن أحمديان إلى أن "الهيكل الإقليمي الجديد" يستهدف إيران، وقد أعلنت واشنطن وتل أبيب عن ذلك صراحة، وتحدث عن تطورات تشهدها منطقة الشرق الأوسط لا ترضي واشنطن، وتغييرات في التكتلات الإقليمية تستهدف إيران وأمنها الإقليمي.

وربط الضيف الإيراني التحركات الراهنة في المنطقة بتعثر المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي، وعدم رضوخ طهران -حسب المتحدث- لشروط الأميركيين.

من جهة أخرى، ذكّر أحمديان بموقف رئيس والقادة الإيرانيين من أن أي خطوة تتخذ للإخلال بأمن بلادهم سيتم الرد عليها من منطلق "إن ضربتم ضربنا".

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عقّب على زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة بالقول إن بلاده ترصد التطورات في المنطقة بدقة، ولن تغفل عن أي تحرك فيها، مؤكدا أن بلاده لم تترك الاتفاق النووي، وأن سياسة الضغوط القصوى لم تحقق أهدافها.

وبشأن إمكانية الوقوف أمام المشروع الأميركي الإسرائيلي، وهو كقطار صعب إيقافه، شدد الضيف على مسألة النأي بالنفس، وقال إن القطار مستمر منذ 40 سنة، وإيران نأت بنفسها عن المشاريع الأميركية.