زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط.. "إسرائيل أولا" فما المطلوب من الدول العربية؟

وصف أستاذ العلاقات الدولية بجامعة السوربون الدكتور محمد هنيد تحالف الدول العربية مع إسرائيل بأنه خطأ إستراتيجي كبير على المدى البعيد.

وقد اعتبر هنيد أن هدف زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط هو محاولة دمج إسرائيل في المنطقة، وأن تُفرض على دول عربية -مثل المملكة العربية السعودية- عملية تحالف أمنية واقتصادية مع الكيان المحتل، وهو الهدف الذي تسعى إليه تل أبيب التي أجمعت صحافتها على أنها تمكنت من تحويل الربيع العربي لصالحها.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية بجامعة السوربون في حديثه لحلقة (2022/7/13) من برنامج "ما وراء الخبر" أن دمج إسرائيل في المنطقة العربية سيكون مرفوضا من طرف الشعوب، ولكنه الضامن الوحيد لبقاء النظام الرسمي العربي، حسب رأيه.

وحل بايدن في إسرائيل المحطة الأولى في زيارته للشرق الأوسط والتي تشمل أيضا زيارة للأراضي الفلسطينية ثم المملكة العربية السعودية، وتعد ملفات الاستقرار الأمني ودمج إسرائيل في المنطقة وأمن الطاقة على وقع الحرب الروسية على أوكرانيا والتصدي لما يوصف بالتهديد الإيراني من أبرز الأجندات التي ستركز عليها الزيارة.

ورغم الموقف من إيران والمآخذ عليها فإنه يجب التمييز -يضيف هنيد- بين النظام الرسمي في هذه الدولة وبين شعبها وتاريخها، وأن إيران ليست شرا مطلقا لمقارنتها بإسرائيل، زيادة على أن دول الخليج ليست على موقف واحد بشأن الدخول في تحالف مع إسرائيل لمواجهة إيران، مشددا على أن أي مواجهة لن يستفيد منها سوى أعداء المنطقة، وعلى رأسهم إسرائيل.

وعن اختيار الرئيس الأميركي زيارة المنطقة من بوابة إسرائيل مخالفا لسلفه الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما الذي اختار مصر، اعتبر ضيف حلقة برنامج "ما وراء الخبر" أن مصر لم تعد فاعلا إقليميا، وأن جوهر المسألة هو أن تخرج دول المنطقة العربية بحد أدنى من الاتفاق، لأنه في حال اتفقت إيران وإسرائيل -وهو افتراض- فستكون المنطقة هي الضحية، وستكون المنطقة الخليجية الخاسر الأكبر.

قراءة أميركية لتطورات المنطقة

ورغم إقراره بأن دمج إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط مرفوض شعبيا فإن رئيس مركز الكويت للدراسات الإستراتيجية الدكتور سامي الفرج أكد أن القراءة الأميركية للتطورات الحالية في المنطقة تفيد بأن الرؤية الأمنية لدول المنطقة إزاء إيران أصبحت تتطابق مع الرؤية الإسرائيلية.

وقال الفرج إن المصالح بين دول المنطقة وإسرائيل توحدت عسكريا واقتصاديا، وإن والولايات المتحدة الأميركية تريد أن تتفرغ للصين.

وأشار إلى أن لدى دول منطقة الخليج رؤيتين مختلفتين للخطر، الخطر الإيراني والخطر الإسرائيلي، مبينا أن الواقع يؤكد وجود قوتين في المنطقة هما إيران وإسرائيل، وأن الهدف الإستراتيجي للدول الخليجية والعربية هو إيجاد توازن حتى لا تكون هناك قوة مهيمنة.