حرب وغاز وهواجس.. لماذا انخفض سعر اليورو فجأة؟ وماذا يعني ذلك؟

قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف حسني عبيدي إن منطقة اليورو تعاني انكماشا اقتصاديا جراء مواجهتها التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لكورونا، لكن السبب المباشر -برأيه- هو حرب روسيا على أوكرانيا.

وأضاف عبيدي -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" (2022/7/12)- أن من الأسباب المباشرة أيضا أزمة الطاقة وكذلك أسعار الغاز والنفط التي قفزت لمستويات قياسية، إضافة إلى تحول العديد من رؤوس الأموال إلى أميركا التي تضمن لعملائها فوائد أكبر.

كما اعتبر أن هناك تخوفا من رفع آني لرفع أسعار الفائدة، وذلك لأن اقتصادات الدول الأوروبية غير متجانسة، مما قد يخدم مصلحة الدول الأقل تقدما ولكنه لن يفيد الاقتصادات القوية، معتبرا أن الرفع قد يكون ضئيلا حتى لا يؤثر على مستوى التضخم في الدول الأوروبية.

ما الحل؟

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المختص في شؤون النفط والطاقة نهاد إسماعيل إن اليورو يهبط باستمرار منذ بداية السنة، وقد كان ذلك بعلم من البنك المركزي الأوروبي ولكنه لم يغير شيئا رغم دعوة الخبراء لرفع الفائدة لكبح جماح التضخم ورفع قيمة اليورو، ولكنه رفض القيام بذلك ولم يغير قيمتها منذ 11 سنة.

وأوضح إسماعيل أن انخفاض قيمة اليورو سيرفع قيمة الواردات من أميركا، كما أن فاتورة الطاقة من الغاز والنفط سترتفع إلى 224 مليار دولار خلال سنة، معتبرا أنه يجب على البنك المركزي أن يكون جريئا وأن يتدخل بطريقة قوية يرفع من خلالها أسعار الفائدة لتحقيق أهدافه الاقتصادية.

كما اعتبر أنه إذا تم قطع الغاز الروسي بشكل كلي فستحدث هزة كبيرة في الأسواق الاقتصادية، مشيرا إلى أن أوروبا ستدفع ثمنا باهظا وستكون كارثة كبرى كما وصفها، ولذلك توقع أن تستأنف موسكو تزويد أوروبا بالغاز ولكنها ستخفض الكميات المصدرة.

يذكر أن قيمة اليورو سجلت تراجعا تاريخيا لتبلغ دولارا واحدا، في مستوى هو الأول من نوعه منذ طُرحت العملة الموحدة للتداول قبل 20 عاما، وذلك في ظل مخاطر على الاقتصاد الأوروبي ناجمة عن قطع إمدادات الغاز الروسي.

وكان المسؤولون الأوروبيون أكدوا أنهم واعون للتداعيات الثقيلة للحرب الروسية على أوكرانيا، قائلين إنهم على دراية بما سيكون لها من آثار، خصوصا على الصعيد الاقتصادي، حتى أنهم تداولوا منذ البداية هدفا حيويا للدول الأوروبية هو التخلص من الارتهان لروسيا في مجال الطاقة.