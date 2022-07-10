بايدن في المنطقة.. هل ينجح بدفع عواصم عربية إلى اللحاق بقطار التطبيع؟

ربط أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبد الله الشايجي زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط بحسابات أميركية داخلية، واستبعد أن تسفر عن أي تغييرات إستراتيجية في المنطقة.

وأضاف الشايجي -في حديثه لحلقة (2022/7/10) من وراء الخبر- أن زيارة بايدن للمنطقة لم تكن أولوية لدى الإدارة الأميركية- ولكن فرضتها الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا وما تركته من تداعيات، إضافة إلى حسابات داخلية، منها تراجع شعبية بايدن والأزمة الاقتصادية والمالية، وهي العوامل التي تجعله يبحث عن إنقاذ نفسه من خلال الظهور بمظهر القائد والزعيم في الخارج.

وكان الرئيس بايدن قد أعلن -في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) أمس السبت- أنه سيسافر إلى الشرق الأوسط الأسبوع القادم، لبدء فصل جديد وواعد للدور الأميركي في المنطقة، وفق تعبيره.

ولا يعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت أن زيارة بايدن ستسفر عن تغيير إستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، لأن الجزء الأساسي منها هو السعي لإدماج إسرائيل في منظومة أمنية دفاعية صاروخية في الشرق الأوسط لمواجهة إيران، ومحاولة تطبيع علاقاتها مع الدول غير المطبعة، خاصة السعودية، معربا عن اعتقاده بأن القيادة السعودية لن تقدم على التطبيع لأن الملك سلمان بن عبد العزيز يرفض ذلك، خاصة في ظل عدم قبول إسرائيل بمبادرة السلام العربية.

وفي رأي الضيف الشايجي، فإن إدارة بايدن ترتكب خطأ إن مارست الضغط على الدول غير المطبعة -سواء في مجلس التعاون الخليجي أو في الدول العربية الأخرى- من أجل التطبيع مع إسرائيل في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية هشة وتنكل بالفلسطينيين.

وخلص ضيف حلقة "ما وراء الخبر" إلى أن دول المنطقة تريد ضمانات وتأكيدات من الولايات المتحدة الأميركية، وأن تلعب دورا إيجابيا وتتعامل مع الدول الخليجية كحليف، خاصة في ظل تقدم دول أخرى في المنطقة كروسيا والصين.

الرؤية الأميركية

وبالنسبة للرؤية الأميركية من زيارة بايدن إلى المنطقة قال جيرالد فيرستاين نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأدنى إن هدفها هو نفس الأهداف الأميركية من علاقة الولايات المتحدة مع شركائها في منطقة الخليج على مدى سنوات، لكنه وافق الشايجي في قوله إن حرب روسيا على أوكرانيا كانت سببا في جدولة الزيارة في هذا التوقيت.

وبينما تحدث عن المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة ودول المنطقة شدد فيرستاين على أهمية أن يزور الرئيس الأميركي الحلفاء من أجل إجراء نقاش حول مسائل مختلفة وتنسيق المواقف بشأن المسار المستقبلي لإيران وإيجاد حل لأزمة اليمن، إضافة إلى تعزيز التطبيع بين دول الخليج وإسرائيل.

ورغم إشارته إلى رغبة الإدارة الأميركية في تقارب بين السعودية وإسرائيل فإن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق استبعد أن تكون لدى الأميركيين توقعات بأن المملكة مستعدة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، ورجح أن تكون هناك مؤشرات تدفع باتجاه التقارب بين الرياض وتل أبيب، مثل فتح رحلات الخطوط الجوية الإسرائيلية فوق الأراضي السعودية، وأن تكون رحلات الحج مباشرة من إسرائيل إلى مكة المكرمة.