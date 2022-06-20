ضرب من الخيال أم واقع عسكري.. لماذا تسعى إسرائيل للتحالف مع دول المنطقة ضد إيران؟

قال المستشار السابق في وزارة الدفاع الأميركية ماثيو كرونيغ إن الحديث عن تنسيق الدفاعات الجوية أمر منطقي، وذلك لأن دول المنطقة لديها أنظمة رادارات خاصة بها وأجهزة ومنظومات اعتراض صاروخية.

ولكنه أوضح -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" (2022/6/20)- أن ما ينقص هذه الرادارات هو عدم توصيلها ببعضها، معتبرا أنه إذا كان هناك اتصال بين الشبكات يسمح بتنسيق الجهد الدفاعي بين كل دول المنطقة فسيكون فعالا أكثر.

جاء ذلك في وقت تتحدث فيه تقارير أميركية عن أن إسرائيل كثفت حملتها ضد المنشآت النووية والصاروخية وبرامج الطائرات المسيّرة الإيرانية في إطار إستراتيجية تسمى "عقيدة الأخطبوط"، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن إسرائيل بصدد بناء تحالف للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بقيادة أميركية.

قلق إيراني

في المقابل، قال أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران حسن أحمديان إن إيران تنظر إلى هذا التطور بقلق، وذلك لأن هذا الحلف الجوي المستجد يعني هيمنة إسرائيلية على بعض جارات إيران، ما يضع طهران وقدراتها أمام التوغل الإسرائيلي على المحك، وبالتالي يرفع أخطار المواجهة وإمكانية التصعيد في المستقبل.

وأضاف أن طهران تفسر سعي إسرائيل لزيادة حضورها في الجوار الإيراني، كونها تحاول الوجود خلف الدول العربية المجاورة لإيران للحد من أي أخطار مواجهة إيرانية – إسرائيلية مستقبلية، معتبرا هذا الأمر تهديدا للأمن القومي الإيراني بشكل مباشر وهو من ضمن الخطوط الحمراء عند طهران.

من جهته، ذهب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت عبد الله الشايجي إلى أنه لا توجد تصريحات عربية ولا خليجية تخص الموضوع، ولكن هناك عقبات عديدة تجاه هذا التحالف، وذلك لأن دولا عربية وخليجية عديدة لا تملك نفس الرؤية المشتركة تجاه إسرائيل وإيران ولا حتى الأمن الخليجي.

وأضاف أن هذه المبادرة لن يكتب لها النجاح وهي خيال بعيد عن الواقع، خاصة في ظل المشاكل الداخلية في إسرائيل، معتبرا أنه من الصعب وضع الثقة في الحكومة الإسرائيلية التي وصفها بالمترهلة.