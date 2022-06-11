اللعب بالنار.. ماذا سيحصل لو نشرت إسرائيل راداراتها العسكرية في المنطقة العربية؟

اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية خليل العناني تصريحات قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني بشأن وجود اسرائيل العسكري بالمنطقة، بأنها تشكل تهديدا للإمارات وكل من يتحالف مع إسرائيل.

وأكد العناني في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" (2022/6/11) أن وجود تل أبيب في منطقة الخليج العربي يشكل تهديدا بشكل مباشر للأمن القومي الإيراني.

وكان قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري قد شدد على أن السماح لإسرائيل بموطئ قدم في المنطقة يعد تهديدا لأمن إسرائيل واستقرارها وللدولة التي تسمح بذلك، مضيفا خلال تفقده للقوات المسلحة الإيرانية المستقرة في جزيرة طنب الكبرى، أن مستوى الأمن في المياه الخليجية جيد بسبب وجود تعاون بين دول المنطقة، وأن التطبيع مع تل أبيب سيضر بذلك.

وأوضح العناني أن الحديث عن منظومة رادارات إسرائيلية ونوع من الدفاع الصاروخي المشترك بين تل أبيب وعدد من الدول العربية يجعل إسرائيل خلف إيران بشكل مباشر، معتبرا أنه من الخطأ أن تعتقد دول الخليج العربي أن التحالف مع إسرائيل قد يوفر الأمن في المنطقة العربية.

ورأى أن الإمارات "باعت نفسها للشيطان" عندما تحالفت مع إسرائيل، حسب قوله. وذلك لأنها في مرمى نيران إيران، ولذلك فأي صراع إيراني إسرائيلي سيدفع ثمنه بالأساس الإمارات والبحرين وباقي دول الخليج.

من جهته، يرى رئيس مركز المدار للدراسات السياسية والإستراتيجية صالح المطيري أن هناك مخاوف مقدرة لكل من إيران ودول المنطقة، وما يزيل هذا الشك وانعدام الثقة هو التفاهم والتفاوض المباشر لحلحلة الكثير من الأمور العالقة، مشيرا إلى أنه رغم هذه التصريحات التصعيدية ما زالت هناك فرصة للحوار بين كل الأطراف.

وأضاف أن دول الخليج تعودت على مثل هذه التصريحات الإيرانية التصعيدية، منوها إلى أن حجم التعامل التجاري بين الإمارات وإيران ما زال في أفضل حالاته، و"لذلك فقنوات الاتصال هذه تعطي نوعا من الضمانات بعدم الانفلات والوصول إلى مرحلة التصعيد العسكري".