نشرت قواتها العسكرية.. هل اقترب موعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا؟

قال أندرانيك ميغرانيان، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة موسكو، إن روسيا ليست لديها أي نية لاجتياح أوكرانيا، وإنها تنشر قواتها العسكرية على أراضيها فقط.

وأشار في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" (2022/2/13) إلى وجود تهديدات للحدود الروسية، في وقت تعمل أميركا على إجلاء رعاياها وتقدم المعدات العسكرية في نفس الوقت، وهو ما اعتبره استفزازا وتحريضا للسكان في الداخل الأوكراني لشن الحرب بالإقليم.

كما قال أستاذ العلاقات الدولية إن الأمر يتعلق بتضليل وسوء توجيه للرأي العام العالمي، وذلك لأن روسيا لا تشارك في قتال بإقليم دونباس، مذكرا بأن أميركا منذ سنتين أطلقت عملية ضد روسيا وبدأت بمعاقبتها، مشددا على عدم وجود مشاركة روسية عسكرية.

ولكنه أوضح أن المراقبين لديهم دور أساسي، إذ في حال حصول أي توتر لا يمكن لروسيا أن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه أي هجوم عسكري أو تهجير لسكان المنطقة.

في المقابل، قال دونالد جنسن، الدبلوماسي الأميركي السابق بموسكو، إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقدم خدمات مهمة للغاية من خلال مراقبة الوضع في دونباس.

وأشار إلى أن الممثلين سحبوا لأنهم على خط الهجوم الروسي المحتمل، وموسكو لم تأخذ ذلك بمحمل الجد وخرقت وقف إطلاق النار مرات متعددة، لذلك فإن الإجراء الحذر هو سحبهم في حال مهاجمة روسيا للمنطقة.

كما أوضح الدبلوماسي الأميركي أن الجيش الروسي هو المنتشر بالمنطقة ويدعم النظام في دونباس، مشددا على أن الإقليم جزء من الأراضي الأوكرانية، وروسيا منحتهم (سكان الإقليم) الجنسية لكي تبرر تدخلها العسكري، معبرا عن أمله في الوصول إلى اتفاق ومفاوضات بين أطراف الأزمة.

وقد جاء ذلك بعد بدء أميركا سحب مراقبيها من إقليم دونباس الأوكراني، عقب تحذيرها من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، وهي الخطوة التي اعتبرتها موسكو استفزازاً، في ظل تصعيد مفتعل. ويأتي هذا التطور عقب فشل محادثات بين الرئيسين الأميركي والروسي لاحتواء الأزمة، وبالتزامن مع مناورات وحشود عسكرية روسية قرب أوكرانيا.

في المقابل، حشدت موسكو كبريات سفنها العسكرية بالبحر الأسود، ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أوكرانيين ترجيحهم أن تشن روسيا حملة زعزعة استقرار ضد بلدهم بدلاً من غزو واسع النطاق.

يُذكر أن البنتاغون لم يؤكد صحة التقارير التي تفيد باحتمال حدوث غزو روسي لأوكرانيا الأربعاء المقبل، في وقت أفاد مراسل الجزيرة أن السفن الحربية الروسية بدأت المرحلة النشطة من مناوراتها بالبحر الأسود.