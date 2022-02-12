الأزمة الأوكرانية.. هل تنجح اتصالات اللحظة الأخيرة في منع الحرب؟

قال خليل العناني أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية إن هناك عدة مؤشرات على غزو روسي وشيك لأوكرانيا أبرزها التقارير الاستخباراتية بهذا الشأن، وتحذيرات مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.

وأضاف العناني -في حديث لحلقة (2022/2/12) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن من بين المؤشرات أيضا عن اجتياح روسي وشيك لأوكرانيا طلب واشنطن وعواصم أخرى من رعاياها مغادرة كييف فورا.

ووصف أستاذ العلوم السياسية الأجواء في المنطقة بأجواء حرب، في ظل استمرار نشر روسيا قواتها على الحدود مع أوكرانيا، إضافة إلى مناوراتها العسكرية مع بيلاروسيا.

من جانبه، رأى محمود الحمزة الأكاديمي والباحث في شؤون روسيا وآسيا الوسطى أن الموقف الروسي يتسم بالغرابة، فبعد المناورات الروسية على حدود أوكرانيا، عادت موسكو لتقيم مناورات أخرى اليوم مع بيلاروسيا على الحدود الأوكرانية أيضا، الأمر الذي يشير إلى تصعيد عسكري خطير، وابتعاد عن المسار الدبلوماسي.

وذكّر الحمزة بتحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن بلاده ستتصرف وفق ما تعتبره مقومات أمنها القومي إذا لم تتجاوب الولايات المتحدة والدول الغربية مع الضمانات الأمنية التي تطالب بها موسكو.

اتصالات لا تتوقف

وتتلاحق تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية، وبينما تجري القوات الروسية والبيلاروسية مناورات على الحدود الأوكرانية، تتواصل الاستعدادات في الداخل الأوكراني للتعامل مع غزو روسي محتمل.

وقد ونقلت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) الأميركية عن مسؤولين أميركيين -وصفتهم بالمطلعين- أن روسيا قد تبدأ غزو أوكرانيا الثلاثاء المقبل.

دبلوماسيا، جرى اتصال حول الأزمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن، سبقه اتصال بين الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أوضح أن التصعيد الروسي على الحدود الأوكرانية لا يتفق مع المفاوضات الصادقة، وفق بيان للإليزيه.

وقال الكرملين إن الرئيس بوتين لفت انتباه نظيره الفرنسي إلى غياب أي رد فعل موضوعي من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن المقترحات الروسية المتعلقة بالضمانات الأمنية.

وقد أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي لويد أوستن تناولا فيها قضايا الأمن ذات الاهتمام المشترك، كما تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن الأزمة مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وشدد له على أن ما وصفه بالحملة الدعائية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها لها أهداف استفزازية.

واتهمت الخارجية الروسية الغرب بتشجيع السلطات في كييف على تخريب اتفاقيات مينسك، وما وصفتها بالمحاولات المؤذية لحل "مشكلة دونباس" بالقوة.

أما الخارجية الأميركية فذكرت أن بلينكن أوضح أن الطريق الدبلوماسي لحل الأزمة لا يزال مفتوحا، لكنه سيتطلب من موسكو تخفيف التصعيد والانخراط في مناقشات بحسن نية.

وفي وقت سابق، قال بلينكن إن واشنطن لا تعرف حتى الآن ما إذا كان الرئيس الروسي قد اتخذ قرارا بغزو أوكرانيا أم لا. وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيفرضون عقوبات اقتصادية على روسيا إذا حدث الغزو، مشددا على أن حل الأزمة يجب أن يتم في إطار خفض التصعيد.

وفي كييف قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه من غير الممكن تأكيد المعلومات بشأن غزو روسي محتمل أو تكذيبها، ولكن سلطات بلاده تعمل على تقدير ذلك.

ووصف زيلينسكي ترويج المعلومات بشأن الحرب بأنه سعي لزرع الهلع في أوساط الشعب الأوكراني، واعتبر ذلك هو الهدف الذي تسعى إليه روسيا.