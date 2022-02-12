اغتيال إسرائيل لـ3 مقاومين بنابلس حدث الأسبوع والطفل السوري فواز قطيفان شخصيته الأبرز

منح جمهور الجزيرة المشارك في تصويت “حدث الأسبوع” لقب حدث الأسبوع لاغتيال إسرائيل لـ3 مقاومين بمدينة نابلس الفلسطينية، فيما حصل الطفل السوري فواز قطيفان على لقب شخصية الأسبوع الأبرز.

ففي نهاية سباق "حدث الأسبوع الأبرز" حصل حدث اغتيال إسرائيل لـ3 مقاومين فلسطينيين في نابلس بالضفة الغربية على هذا اللقب، بعد أن صوت له 55% من جمهور الجزيرة.

وحصل قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق قرار يمنح إسرائيل صفة مراقب على المركز الثاني بعد حصوله على 23% من الأصوات، أما المركز الثالث فكان من نصيب قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ المجلس القضائي بعد أن حصل على 17% من الأصوات.

فيما اختار 5% من الجمهور "تحقيق إسرائيل بشأن برنامج بيغاسوس التجسسي" ليكون الحدث الأبرز، والذي جاء بالمركز الرابع.

شخصية الأسبوع

وفي سباق شخصية الأسبوع حصل الطفل السوري المختطف فواز قطيفان على المركز الأول، حيث حصد 55% من أصوات جمهور الجزيرة، وذلك بعد نشر قصة الطفل الذي يتعرض للخطف منذ 3 أشهر على يد إحدى "العصابات الإجرامية".

وجاءت الطالبات المسلمات الهنديات بالمركز الثاني، وحصلن على 19% من أصوات الجمهور، وذلك بعد منعهنَّ من ارتداء الحجاب في مدارس الهند.

وكان المركز الثالث من نصيب اللاعب محمد أبو جبل حارس المنتخب المصري لكرة القدم الثالث، بعد حصوله على 10% من أصوات الجمهور الذي قدر الدور الكبير الذي قدمه اللاعب أبو جبل ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحل العالمان الفلسطيني بسام دالي والمصري أشرف نبهان بالمركز الرابع إثر حصولهما على 6% من أصوات جمهور الجزيرة، وذلك بعد اختيارهما من جامعة ستانفورد ضمن أفضل علماء العالم.

يذكر أن برنامج "سباق الأخبار" يَطلق مساء كل أربعاء سباقَي "شخصية الأسبوع" و"حدث الأسبوع" على كافة منصات الجزيرة، وينتهي السباق خلال بث البرنامج الساعة 10:05 مساء كل السبت.