مدة الفيديو 22 minutes 58 seconds 22:58

من برنامج: ما وراء الخبر ما وراء الخبر ـ ما الآفاق المحتملة للتعاون بين الصين والعرب؟

تناولت حلقة برنامج “ما وراء الخبر” آفاق التعاون العربي مع الصين في ضوء انعقاد القمتين الخليجية الصينية والعربية الصينية في الرياض..

اقرأ المزيد من الملخص