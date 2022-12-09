مدة الفيديو 22 minutes 58 seconds
ما وراء الخبر ـ ما الآفاق المحتملة للتعاون بين الصين والعرب؟
تناولت حلقة برنامج “ما وراء الخبر” آفاق التعاون العربي مع الصين في ضوء انعقاد القمتين الخليجية الصينية والعربية الصينية في الرياض..
واستضافت الحلقة كلا من المستشار بمركز الإعلام والدراسات العربية الروسية، عبد العزيز بن رازن، ورئيس الجمعية الصينية للدراسات الدولية، فيكتور غاو وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، د. خليل العناني.
تقديم: زين العابدين توفيق
تاريخ البث: 2022/12/9
9/12/2022-|آخر تحديث: 9/12/202209:55 PM (مكة المكرمة)