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ما وراء الخبر- لماذا رجحت الاستخبارات الأميركية انخفاض وتيرة القتال في أوكرانيا؟
ناقشت حلقة برنامج “ما وراء الخبر” مسار الحرب بأوكرانيا على ضوء ترجيح الاستخبارات الأميركية انخفاض وتيرة القتال خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع دعوة الرئيس الفرنسي إلى منح روسيا ضمانات أمنية.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى منح روسيا ضمانات أمنية في حال عادت إلى التفاوض. واستضافت الحلقة كلا من لاري كورب، مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق، والسفير أندريه بكلانوف، نائب رئيس جمعية الدبلوماسيين الروس.
تقديم: جلال شهدا
تاريخ البث: 2022/12/4
4/12/2022