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من برنامج: ما وراء الخبر ما وراء الخبر- لماذا رجحت الاستخبارات الأميركية انخفاض وتيرة القتال في أوكرانيا؟

ناقشت حلقة برنامج “ما وراء الخبر” مسار الحرب بأوكرانيا على ضوء ترجيح الاستخبارات الأميركية انخفاض وتيرة القتال خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع دعوة الرئيس الفرنسي إلى منح روسيا ضمانات أمنية.

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