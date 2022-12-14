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ما وراء الخبر ـ الانعكاسات المحتملة لقرار واشنطن تزويد أوكرانيا بمنظومة "باتريوت"
ناقشت حلقة برنامج “ما وراء الخبر” مآلات وسياقات إعلان واشنطن عن مضيها قدما في مد أوكرانيا بمنظومة دفاعية “باتريوت” في ضوء تنديد روسي ووعيد باستهدافها حال دخولها العمل.
واستضافت الحلقة كلا من الكاتب والمحلل السياسي، يفغيني سيدروف، المسؤول السابق في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، والدكتور إدوارد جوزيف، والخبير العسكري والإستراتيجي، فايز الدويري.
تقديم: زين العابدين توفيق
تاريخ البث: 2022/12/14
14/12/2022