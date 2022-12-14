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من برنامج: ما وراء الخبر ما وراء الخبر ـ الانعكاسات المحتملة لقرار واشنطن تزويد أوكرانيا بمنظومة "باتريوت"

ناقشت حلقة برنامج “ما وراء الخبر” مآلات وسياقات إعلان واشنطن عن مضيها قدما في مد أوكرانيا بمنظومة دفاعية “باتريوت” في ضوء تنديد روسي ووعيد باستهدافها حال دخولها العمل.

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