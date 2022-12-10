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من برنامج: ما وراء الخبر ما وراء الخبر – ماذا لو أصبحت روسيا وإيران قوة عسكرية واحدة؟

تابعت حلقة (2022/12/10) من برنامج “ما وراء الخبر” تداعيات إعراب كل من واشنطن ولندن عن قلقهما مما سمتاه تنامي الشراكة الدفاعية بين موسكو وطهران.