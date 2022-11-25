ما وراء الخبرـ صفقة لتشكيل حكومة يمينية أكثر تشددا في إسرائيل

خصصت حلقة برنامج “ما وراء الخبر” موضوعها للاتفاق الائتلافي بين حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو وحزب العظمة اليهودية اليميني المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير .

وذلك لتشكيل الحكومة الجديدة، واستضافت كلا من الخبير في الشؤون الإسرائيلية صالح النعامي، وأستاذ الأمن الدولي والسياسة الخارجية في جامعة سان فرانسيسكو البروفيسور ستيفن زونس، والكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي يوآب شتيرن.

تقديم: خديجة بن قنة

تاريخ البث: 2022/11/25