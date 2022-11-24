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ما وراء الخبرـ ما هي دوافع واشنطن وموسكو للضغط على أنقرة لوقف هجماتها في شمال سوريا؟
سلطت حلقة برنامج “ما وراء الخبر” الضوء على مسار التصعيد شمالي سوريا بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في ضوء الضغوط الأميركية والروسية على أنقرة لوقف الهجمات وعدم اللجوء إلى عملية عسكرية برية،
ولمناقشة هذا الموضوع استضافت الحلقة الدكتور مسعود حقي جاشين، وهو عضو مجلس الأمن والسياسات الخارجية التابع لرئاسة الجمهورية التركية، والخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية أليكسي خليبنيكوف، والدكتور أندرو تابلير، وهو مستشار أول سابق للمبعوث الخاص لسوريا.
تقديم: إلسي أبي عاصي
تاريخ البث: 2022/11/24
24/11/2022