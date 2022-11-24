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من برنامج: ما وراء الخبر ما وراء الخبرـ ما هي دوافع واشنطن وموسكو للضغط على أنقرة لوقف هجماتها في شمال سوريا؟

سلطت حلقة برنامج “ما وراء الخبر” الضوء على مسار التصعيد شمالي سوريا بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في ضوء الضغوط الأميركية والروسية على أنقرة لوقف الهجمات وعدم اللجوء إلى عملية عسكرية برية،

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