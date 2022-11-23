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ما وراء الخبر- مآلات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين في ضوء تفجيري القدس
ناقشت حلقة برنامج “ما وراء الخبر” مآلات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، في ضوء تفجيري القدس ودعوات اليمين الإسرائيلي المتطرف لاجتياح الضفة، بالتزامن مع تعيين واشنطن ممثلا خاصا للشؤون الفلسطينية.
تقديم: ليلى الشيخلي
تاريخ البث: 2022/11/23الضيوف:
الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي.
عضو الوفد الأميركي في مفاوضات السلام بالشرق الأوسط سابقا ريتشارد غوودستاين.
المحاضر في العلوم السياسية والمختص في الشؤون الإسرائيلية سليم بريك.
23/11/2022