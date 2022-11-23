مدة الفيديو 23 minutes 14 seconds 23:14

من برنامج: ما وراء الخبر ما وراء الخبر- مآلات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين في ضوء تفجيري القدس

ناقشت حلقة برنامج “ما وراء الخبر” مآلات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، في ضوء تفجيري القدس ودعوات اليمين الإسرائيلي المتطرف لاجتياح الضفة، بالتزامن مع تعيين واشنطن ممثلا خاصا للشؤون الفلسطينية.

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