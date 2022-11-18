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ما وراء الخبر ـ أبعاد وتداعيات التحقيق السويدي في تفجير خطي "نورد ستريم 1 و2"
ناقشت حلقة برنامج “ما وراء الخبر” أبعاد وتداعيات إعلان المدعي العام السويدي أن التحقيق الدولي في الانفجار الذي استهدف خطي أنابيب الغاز “نورد ستريم 1 و2” يقف وراءه عمل عمل تخريبي متعمّد.
تقديم: ليلى الشيخلي
تاريخ البث: 2022/11/18
الضيوف: إيغور يوشكوف الخبير في الصندوق الوطني الروسي لأمن الطاقة، والدكتور بنجامين فريدمان الخبير في سياسات الأمن والدفاع بمعهد "كيتو"، والدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف.
18/11/2022