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من برنامج: ما وراء الخبر ما وراء الخبرـ بوادر اتفاق على محك الأزمة السودانية وأطرافها

ناقشت حلقة برنامج “ما وراء الخبر” التحديات التي قد تواجه الاتفاق الإطاري الذي أعلنت قوى الحرية والتغيير جناح المجلس المركزي أنها تعمل على التوصل إليه مع الجيش..

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