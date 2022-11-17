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ما وراء الخبرـ بوادر اتفاق على محك الأزمة السودانية وأطرافها
ناقشت حلقة برنامج “ما وراء الخبر” التحديات التي قد تواجه الاتفاق الإطاري الذي أعلنت قوى الحرية والتغيير جناح المجلس المركزي أنها تعمل على التوصل إليه مع الجيش..
وذلك على ضوء تأكيد قيادات في الحرية والتغيير على عدم التوقيع على الاتفاق النهائي دون موافقة جميع القوى الثورية.
تقديم: سلمى الجمل
تاريخ البث: 2022/11/17
الضيوف: القيادي في قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي الدكتور محمد المهدي حسن، القيادي بالحزب الشيوعي السوداني وتحالف التغيير الجذري كمال كرار، الباحث في الأكاديمية العليا للدراسات الأمنية والإستراتيجية اللواء معتصم عبد القادر الحسن
17/11/2022