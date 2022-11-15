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من برنامج: ما وراء الخبر ما وراء الخبر- ما الرسائل التي أرادها المهاجمون من تفجير إسطنبول؟

سلطت حلقة برنامج “ما وراء الخبر” الضوء على تفجير إسطنبول، في ضوء إعلان تركيا ضبط شبكة تابعة لحزب العمال الكردستاني، وانعكاسات هذا التفجير على سلوك أنقرة تجاه الحزب والداعمين له..

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