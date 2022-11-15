مدة الفيديو 23 minutes 21 seconds
ما وراء الخبر- ما الرسائل التي أرادها المهاجمون من تفجير إسطنبول؟
سلطت حلقة برنامج “ما وراء الخبر” الضوء على تفجير إسطنبول، في ضوء إعلان تركيا ضبط شبكة تابعة لحزب العمال الكردستاني، وانعكاسات هذا التفجير على سلوك أنقرة تجاه الحزب والداعمين له..
كما ناقشت الحلقة أسباب رفض الحكومة التركية تعازي السفارة الأميركية.
تقديم: إلسي أبي عاصي
تاريخ البث: 2022/11/15
الضيوف: عضو مجلس الأمن والسياسة الخارجية التابع لرئاسة الجمهورية التركية مسعود حقي جاشين، وعضو مجلس الأمن القومي الأميركي السابق تشارلز كابتشن.
15/11/2022