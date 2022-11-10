مدة الفيديو 23 minutes 10 seconds
ما وراء الخبر- دوافع الانسحاب الروسي من خيرسون
ناقشت حلقة برنامج “ما وراء الخبر” موضوع الانسحاب الروسي من مقاطعة خيرسون (جنوبي أوكرانيا)، وبحثت الدوافع السياسية والميدانية لهذه الخطوة التي وصفها مراقبون بالمفاجئة، وانعكاسها على مسار الحرب.
كما بحث الحلقة آفاق التوصل إلى حل عبر المفاوضات.
تقديم: حسن جمول
تاريخ البث: 2022/11/10
الضيوف: الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس، والباحثة في المركز الأوروبي التابع للمجلس الأطلسي ريتشل ريزو، ومحرر الشؤون العسكرية في وكالة تاس الروسية فيكتور ليتوفكين.
10/11/2022