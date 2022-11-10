مدة الفيديو 23 minutes 10 seconds 23:10

من برنامج: ما وراء الخبر ما وراء الخبر- دوافع الانسحاب الروسي من خيرسون

ناقشت حلقة برنامج “ما وراء الخبر” موضوع الانسحاب الروسي من مقاطعة خيرسون (جنوبي أوكرانيا)، وبحثت الدوافع السياسية والميدانية لهذه الخطوة التي وصفها مراقبون بالمفاجئة، وانعكاسها على مسار الحرب.

اقرأ المزيد من الملخص