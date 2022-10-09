فرصة ثمينة لإسرائيل أم عرقلة لاتفاق الحدود مع لبنان؟.. ماذا يعني استخراج الغاز من حقل كاريش؟

قال الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور إنه ليس هناك أي ربط بين مساعي اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ووجود حقل كاريش وإمكانية استخراج الغاز منه في مطلع الشهر القادم.

وشدد -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" (2022/10/9)- أن موضوع حقل كاريش منفصل تماما عن الاتفاق مع لبنان. وذلك كون حقل كاريش يوجد جنوبي خط 23 غير المتنازع عليه، أي داخل "المياه الاقتصادية الإسرائيلية"، وتل أبيب حرة في التصرف فيه واستخراج الغاز منه، وهذا ما اعتبره موقف إسرائيلي راسخ سواء داخل أو خارج إسرائيل.

وجاء ذلك على خلفية إعلان الشركة المشغلة لحقل "كاريش" ربط منصة الغاز بشبكة التوصيل البرية، بعد تلقيها الإذن من السلطات الإسرائيلية، بينما نقل موقع "أكسيوس" أن تل أبيب أبلغت بيروت، بأن ما تم هو جزء من تشغيل المنصة، وليس لبدء الإنتاج. وفي لبنان الذي أفادت مصادر بتعرضه لضغوط أميركية لسحب تحفظاته السابقة، أكدت الرئاسة توقعها استلام مقترح نهائي للاتفاق خلال ساعات.

موقف منتظر

في المقابل، رأى الكاتب والمحلل السياسي واصف عواضة أن هذا الموقف كان منتظرا وليس لدى لبنان أي اعتراض عليه ما دام لا يتم استخراج الغاز من كاريش نحو البر، مشيرا إلى أن ما حصل اليوم هو تجربة تقنية لتجربة الأنابيب بين البر والمنصة.

واعتبر أنه من الطبيعي أن يكون الجانب الإسرائيلي جاهزا من الناحية التقنية، مشيرا إلى أن إسرائيل أمام فرصة ثمينة جدا لاستغلال الثروة الموجودة في بحر فلسطين وفي ظل شروط لبنان المتهاودة وكذلك بموافقة من حزب الله، ولكن المزايدات الانتخابية في إسرائيل هي ما تعرقل توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان.

من جهتها، قالت الرئاسة الجمهورية اللبنانية إن الرئيس ميشال عون تلقى اتصالا من الوسيط الأميركي آموس هوكستين أطلعه خلاله على النتائج الأخيرة للاتصالات بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وأضافت الرئاسة في بيان، أن هوكستين أكد لـ"عون" أن جولات النقاش خُتمت وتم تحديد الملاحظات، وأنه سيرسل الصيغة النهائية لمقترح الاتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبهذا الصدد، رأى أندرو تابلر كبير الباحثين في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن المقترح الأميركي يجب أن يتعامل مع موضوع خط العوامات وهو أمر مهم، وكذلك فيما يتعلق بالضمانات بغض النظر عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، رغم تأكيده أن إمكانية الاعتداء على المرافق من طرف أحد الجانبين أمر وارد ولا ضمانات له بعد توقيع الاتفاق، آملا ألا يحدث هذا الأمر.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قال في حديث لقناة إسرائيلية، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان جيد للمصالح الأمنية والإستراتيجية الإسرائيلية؛ وإنه يعزز الاستقرار الإقليمي، ويقلص النفوذ الإيراني في لبنان، على حد قوله.

وختم غانتس حديثه بتهديد لبنان، وقال "إذا أقدم حزب الله على أي عمل تخريبي ضد حقل كاريش فإن لبنان كله سيدفع الثمن"، وفق تعبيره. بدورها، قالت القناة إن القيادة الأمنية الإسرائيلية، أجازت بدء فحص إمكانية تشغيل حقل "كاريش" في البحر المتوسط.