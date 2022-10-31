جحيم لا يطاق في أوكرانيا.. لماذا أصبحت أهداف روسيا "رخوة"؟ وهل تتبع "إستراتيجية المفلس"؟

قال محرر الشؤون العسكرية في وكالة تاس الروسية فيكتور ليتوفكين إن روسيا ترد على عمليات أوكرانيا “التخريبية” ومحاولات الهجوم على أسطول البحر الأسود والمناطق الآمنة تحت سيطرة روسيا.

وأضاف -في حديثه لحلقة (2022/10/31) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن موسكو تقوم بهذه الضربات لتنبيه كييف وجعلها تتوقف عن هجماتها، مشددا على أن العمليات الروسية تدخل في إطار "رد الفعل"، كما رأى أن روسيا لا تعتمد "إستراتيجية المفلس"، ولا تعارض اتفاقية جنيف، بل تقصف منشآت تساعد في مدّ القوات الأوكرانية بالمعدات العسكرية.

جاء ذلك بعد أن استهدفت روسيا بعشرات الصواريخ -التي وصفتها بعالية الدقة- ما قالت إنها مراكز للإدارة العسكرية وأخرى للطاقة في كل من كييف وخاركيف وفينيتسا وتشيركاسي وزاباروجيا. في حين وصفت السلطات الأوكرانية هذه الهجمات بالهائلة، قائلة إن الهدف منها تدمير البنى التحتية للبلاد، وجعل حياة المدنيين الأوكرانيين جحيما لا يطاق.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت هجمات بأسلحة طويلة المدى وعالية الدقة على مراكز للإدارة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وقالت الوزارة -في إفادتها اليومية- إنه تم القضاء على 70 جنديا أوكرانيا في خيرسون، واستهداف 8 مراكز قيادة، حسب وصفها.

وعن الوضع القانوني، أوضح الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري أن اتفاقية جنيف وضعت قوانين تنظيمية للحرب، ومن أهمها أن الحرب يجب أن تنتهي إلى تحقيق أهدافها، بأسرع الطرق وأقل وقت مناسب، وكذلك بأقل الأضرار الممكنة، موضحا أن قانون التناسب يقضي بضرورة تناسب أدوات الصراع مع طبيعة الأهداف المحددة.

أهداف "لينة ورخوة"

وبناء على هذه التعليمات القانونية، رأى الدويري أن ما يحدث في حرب أوكرانيا خاصة من الجانب الروسي تجاوز المادة الرابعة من اتفاقية جنيف، مشيرا إلى أن القيادة العسكرية الروسية بدأت تقتنع بأنها لا تملك القوة العسكرية القادرة على تحقيق أهدافها السياسية، ولذلك لجأت إلى الأهداف "اللينة أو الرخوة" غير المحمية.

ومن الجانب الأوكراني، عبر أوليكسي ميلنيك مساعد وزير الدفاع الأوكراني السابق عن استغرابه من منطق روسيا بأنها ترد على ضربات أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا هي من تقصف المدنيين والبنية التحتية التي تم تدمير ما يقارب 40% منها أو إضرارها بشكل جزئي، أما المنشآت العسكرية فتتواجد خارج المدن والمناطق السكنية، ولها نظام كهربائي خاص بها.

وأكد عمدة مدينة كييف فيتالي كليتشكو انقطاع إمدادات الماء الصالح للشرب بنسبة 80%، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة؛ جراء قصف استهدف مرافق البنى التحتية الحيوية.

أما قائد شرطة منطقة كييف أندريه نبيتوف فقال إن القصف أسفر عن وقوع ضحايا، وتضرر عدد من المباني.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الأوكراني إن التيار الكهربائي انقطع عن مئات البلديات في 7 مناطق بالبلاد. ووصف المسؤول بالرئاسة الأوكرانية كيريليو تيموشنكو الهجمات الصاروخية على المنشآت الكهربائية "بالإرهابية".