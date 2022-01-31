استهداف الحوثي للإمارات مجددا.. التوقيت والرسائل

ربط أستاذ العلاقات الدولية بجامعة السوربون محمد هنيد بين الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على الإمارات، وزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أبو ظبي، وقال إن الحوثي يضرب عصفورين بحجر.

وبحسب هنيد، فإن من مصلحة إسرائيل أن تستمر هجمات وتهديدات الحوثيين للإمارات، وأن تبقى منطقة الخليج غير آمنة، بدليل أنهم رفضوا بيع تكنولوجيا معينة للإمارات مثل القبة الحديدة ومقلاع داود، بحجة الخشية من وقوعها في يد إيران.

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد صرح، لدى استقباله رئيس إسرائيل، أن موقف الأخيرة من "الاعتداءات" على الإمارات يمثل "رؤية مشتركة" لمصادر التهديد، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية بجامعة السوربون إلى أن الإماراتيين يخطؤون في التقدير عندما يستنجدون بعدو، عوض العمل على ترميم البيت العربي والخليجي، وقال إن الرابح في مسألة التطبيع هو تل أبيب وليس أبو ظبي.

وأضاف هنيد لحلقة (2022/01/31) من برنامج "ما وراء الخبر" أن قصف الحوثيين للإمارات وتهديدهم لها يؤكد أنهم أصبحوا قوة ولديهم قدرات إستراتيجية قادرة على ضرب أهداف معينة، وذلك في مقابل هشاشة القدرات الدفاعية الإماراتية.

وتحدث أستاذ العلاقات الدولية عما أسماه التحول النوعي في المعركة الدائرة في اليمن، مشيرا إلى أن الحوثي ليس لديه ما يخسره، على عكس الإماراتيين.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قد قال إن الجماعة قصفت العاصمة الإماراتية بالصواريخ الباليستية، وهاجمت دبي بطائرات مسيرة. من جانبها أكدت أبو ظبي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون، وأن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر.

انعكاسات خطيرة

ومن جهته، تحدث الباحث السياسي في شؤون الشرق الأوسط، محمد العطيفي، عن تقدم نوعي في المواجهة العسكرية للحوثيين خاصة في استهدافهم للإمارات، مضيفا أن وضع الحوثيين ليس كالسابق، فلديهم الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. لكنه أشار إلى تقرير الأمم المتحدة الذي قال إنه كشف عن أسلحة لدى الحوثيين إما إيرانية أو مصدرها الصين، إضافة إلى تقارير أخرى تفيد أن حزب الله اللبناني يقاتل إلى جانب هذه الجماعة اليمنية على الأرض.

ووفق ضيف برنامج "ما وراء الخبر" تكمن الخطورة في تهديد الحوثيين باستهداف الاقتصاد الإماراتي، حيث ستكون لمثل هذه الخطوة انعكاسات خطيرة.

وكان رئيس المجلس السياسي للحوثيين قال اليوم الاثنين إن استمرار "العدوان والحصار والسعي لاحتلال اليمن سيعرض اقتصاد الإمارات والاستثمارات فيها للخطر" متوعدا بمزيد من الهجمات.

ومع رفضه الربط بين هجوم الحوثيين على الإمارات وزيارة الرئيس الإسرائيلي، اعتبر العطيفي أن علاقات أبو ظبي وتل أبيب تسير بخطى سريعة، وأن هناك تعاونا ومشاريع بين الطرفين في أكثر من مجال، مبرزا أن التعاون وتبادل التكنولوجيا والمعلومات مع إسرائيل هو ما تحتاجه المنطقة العربية.