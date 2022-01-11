بعد جولة المحادثات التي جمعتهما في جنيف.. هل ستختار واشنطن وموسكو الدبلوماسية لحل أزماتهما؟

قال الدبلوماسي الأميركي السابق لدى موسكو دونالد جونسون إن جولة المحادثات التي جمعت الروس والأميركيين في جنيف استطاعت أن تخلق أجواء إيجابية من شأنها تقليل حدة التوتر بينهما.

وأوضح جونسون أن الطرفين تحدثا بصراحة عن مخاوفهما والضمانات التي يطالب كل منهما الآخر، ولم يستبعد أن يكون الطرفان اتفقا على تخفيض التدريبات العسكرية فيما بينهما، لكنه استبعد أن يكون الطرفان قد تمكنا من حسم المواضيع الأكثر تعقيدا بينهما، مثل قضيتي أوكرانيا والناتو.

وشدد جونسون على أنه رغم التطمينات التي تطلقها روسيا ومساعيها لتبديد مخاوف الغرب، فإنه أكد استحالة تصديق الولايات المتحدة ودول الناتو هذه التطمينات في الوقت الذي تحشد فيه روسيا حوالي 100 ألف جندي لها على الحدود مع أوكرانيا، وتساءل عن الهدف المنطقي الذي يدفع روسيا إلى حشد هذه القوات على حدود أوكرانيا.

ومع أن الجولة الأولى من المباحثات لم تأت بحلول جذرية للخلافات بين الطرفين، فإنه شدد على أهمية الجولات المنتظرة بين الطرفين، وأكد أنهما أبديا جدية ورغبة في عدم تأزيم وتقييد الأمور أكثر.

ودافع مدير البرامج في المجلس الروسي للعلاقات الدولية إيفان تيموفيف عن موقف بلاده، وأكد أن الموقف الروسي شفاف وواضح جدا، وأنها قدمت ضمانات كافية للغرب والناتو بشأن عدم نواياها مهاجمة أوكرانيا عسكريا، وشدد على أهمية وجود الثقة بين الطرفين.

وتحدث السياسي الروسي عن مخاوف بلاده بشأن أطماع الناتو الأمنية في الجوار الروسي، وسعيه لضم دول شرقية للناتو، بما يشكل تهديدا لمصالح روسيا.