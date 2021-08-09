البث الحي
24:57

من برنامج: ما وراء الخبر

أميركا تبدأ سحب قواتها من العراق.. هل هي مناورة مع إيران وأعداء الداخل؟

قلل أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد عبد الجبار أحمد من أهمية القرار الأميركي ببدء سحب قواتها القتالية من العراق، مؤكدا أن الأمر قد لا يعدو أن يكون مجرد مناورة مع إيران والمسلحين بالداخل العراقي.
9/8/2021-|آخر تحديث: 9/8/202110:30 PM (مكة المكرمة)
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر

دعوة أوروبية لاستئناف مفاوضات فيينا.. هل تلجم التصعيد الإسرائيلي تجاه إيران؟

24:35
(الجزيرة)

الهجوم على الناقلة الإسرائيلية.. لماذا تصر واشنطن على اتهام إيران؟

22:55

التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.. تصعيد محسوب أم له ما بعده؟

24:58
(الجزيرة)

تهديد إسرائيلي لإيران وتصعيد مع لبنان.. هل هو الحسم العسكري؟

25:03
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر

دعوة أوروبية لاستئناف مفاوضات فيينا.. هل تلجم التصعيد الإسرائيلي تجاه إيران؟

24:35
(الجزيرة)

الهجوم على الناقلة الإسرائيلية.. لماذا تصر واشنطن على اتهام إيران؟

22:55

التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.. تصعيد محسوب أم له ما بعده؟

24:58
(الجزيرة)

تهديد إسرائيلي لإيران وتصعيد مع لبنان.. هل هو الحسم العسكري؟

25:03
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

نتفليكس وأخواتها.. ما رسائلها وأهدافها؟

(الجزيرة)

ما وراء الخبر.. أميركا تبدأ سحب قواتها من العراق.. هل وصلت الرسائل؟

(الجزيرة)

"إيمان البحر فين".. وسم يتصدر منصات التواصل في مصر

(الجزيرة)

دعوة أوروبية لاستئناف مفاوضات فيينا.. هل تلجم التصعيد الإسرائيلي تجاه إيران؟

الأكثر قراءة
logo

العالم والسفاح.. ابن خلدون في مواجهة تيمورلنك!

logo

سوري من مدينة حمص.. ماذا تعرف عن أصول ستيف جوبز العربية؟

لماذا لم يلعب ميسي مجانا مع برشلونة؟

ثروات العلماء التجار.. محدّث امتلك 50 مليون دولار وباعوا الذهب والمجوهرات والعطور وأشهرهم الإمامان الليث وابن المبارك