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من برنامج: ما وراء الخبر أميركا تبدأ سحب قواتها من العراق.. هل هي مناورة مع إيران وأعداء الداخل؟

قلل أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد عبد الجبار أحمد من أهمية القرار الأميركي ببدء سحب قواتها القتالية من العراق، مؤكدا أن الأمر قد لا يعدو أن يكون مجرد مناورة مع إيران والمسلحين بالداخل العراقي.

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