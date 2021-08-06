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من برنامج: ما وراء الخبر

التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.. تصعيد محسوب أم له ما بعده؟

اتفق ضيوف حلقة (2021/8/6) من برنامج “ما وراء الخبر” على أن كلا من حزب الله وإسرائيل لا يرغب في التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فلكل منهما ما يشغله على الصعيد الداخلي.
6/8/2021
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25:20
(الجزيرة)

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24:24
(الجزيرة)

تصعيد جديد.. توعد غربي بالرد على استهداف السفينة الإسرائيلية وتحد إيراني برد مضاد

25:05
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