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من برنامج: ما وراء الخبر التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.. تصعيد محسوب أم له ما بعده؟

اتفق ضيوف حلقة (2021/8/6) من برنامج “ما وراء الخبر” على أن كلا من حزب الله وإسرائيل لا يرغب في التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فلكل منهما ما يشغله على الصعيد الداخلي.

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