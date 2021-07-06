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من برنامج: ما وراء الخبر مصر والسودان.. خيارات مواجهة التصعيد الإثيوبي بملء سد النهضة

تناولت حلقة (2021/7/6) من برنامج “ما وراء الخبر” خيارات القاهرة والخرطوم لمواجهة إقدام إثيوبيا على البدء في التعبئة الثانية لسد النهضة، ومن دون اتفاق مع الدولتين، وما هو منتظر من جلسة مجلس الأمن.

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