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من برنامج: ما وراء الخبر

تباين المواقف يخرج للعلن.. العلاقات السعودية الإماراتية إلى أين؟

أكد المستشار والخبير في شؤون النفط والطاقة مصطفى البازركان أن موقف الإمارات الرافض لتمديد خفض الإنتاج في اجتماعات “أوبك بلس” يعود لأسباب داخلية تتعلق بالبورصة المخصصة للنفط.
5/7/2021-|آخر تحديث: 5/7/202110:30 PM (مكة المكرمة)
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24:28
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ما وراء الخبر
(الجزيرة)

هل تحقق جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة آمال القاهرة والخرطوم؟

24:53
(الجزيرة)

مفاوضات جنيف بشأن ليبيا.. من يتحمل مسؤولية الفشل؟ وأي أثر على الانتخابات المرتقبة؟

24:38
(الجزيرة)

بطلب مصري- مجلس الأمن يبحث أزمة سد النهضة.. ما المتوقع؟

24:28
(الجزيرة)

مآلات مفاوضات فيينا بشأن نووي إيران.. هل هناك أمل في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف؟

25:07
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ما وراء الخبر- تباين المواقف يخرج للعلن.. العلاقات السعودية الإماراتية إلى أين؟

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التجاذب في ملفات النفط والتعرفة الجمركية.. سجال بين السعوديين والإماراتيين يفجر مواقع التواصل

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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/4)

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