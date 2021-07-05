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من برنامج: ما وراء الخبر تباين المواقف يخرج للعلن.. العلاقات السعودية الإماراتية إلى أين؟

أكد المستشار والخبير في شؤون النفط والطاقة مصطفى البازركان أن موقف الإمارات الرافض لتمديد خفض الإنتاج في اجتماعات “أوبك بلس” يعود لأسباب داخلية تتعلق بالبورصة المخصصة للنفط.

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