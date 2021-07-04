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من برنامج: ما وراء الخبر هل تحقق جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة آمال القاهرة والخرطوم؟

ناقشت حلقة (2021/7/4) من برنامج “ما وراء الخبر” أزمة سد النهضة الإثيوبي، في ضوء جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستعقد في الثامن من الشهر الجاري، ورهانات مصر والسودان المرحلة المقبلة.

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