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24:53
من برنامج:
ما وراء الخبر
هل تحقق جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة آمال القاهرة والخرطوم؟
ناقشت حلقة (2021/7/4) من برنامج “ما وراء الخبر” أزمة سد النهضة الإثيوبي، في ضوء جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستعقد في الثامن من الشهر الجاري، ورهانات مصر والسودان المرحلة المقبلة.
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4/7/2021
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