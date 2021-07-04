البث الحي
24:53

من برنامج: ما وراء الخبر

هل تحقق جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة آمال القاهرة والخرطوم؟

ناقشت حلقة (2021/7/4) من برنامج “ما وراء الخبر” أزمة سد النهضة الإثيوبي، في ضوء جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستعقد في الثامن من الشهر الجاري، ورهانات مصر والسودان المرحلة المقبلة.
4/7/2021
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

مفاوضات جنيف بشأن ليبيا.. من يتحمل مسؤولية الفشل؟ وأي أثر على الانتخابات المرتقبة؟

24:38
(الجزيرة)

بطلب مصري- مجلس الأمن يبحث أزمة سد النهضة.. ما المتوقع؟

24:28
(الجزيرة)

مآلات مفاوضات فيينا بشأن نووي إيران.. هل هناك أمل في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف؟

25:07
(الجزيرة)

السودانيون يشهرون البطاقة الحمراء في وجه حكومة حمدوك.. ما الذي حدث؟

24:44
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

مفاوضات جنيف بشأن ليبيا.. من يتحمل مسؤولية الفشل؟ وأي أثر على الانتخابات المرتقبة؟

24:38
(الجزيرة)

بطلب مصري- مجلس الأمن يبحث أزمة سد النهضة.. ما المتوقع؟

24:28
(الجزيرة)

مآلات مفاوضات فيينا بشأن نووي إيران.. هل هناك أمل في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف؟

25:07
(الجزيرة)

السودانيون يشهرون البطاقة الحمراء في وجه حكومة حمدوك.. ما الذي حدث؟

24:44
شاهد المزيد
المزيد من البرامج

انقطاع الكهرباء المتكرر وسط موجة الحر يفاقم معاناة العراقيين

(الجزيرة)

حيوانات توقعت نتائج المباريات الرياضية.. تعرف عليها

(الجزيرة)

سيارة مبتكرة بسواعد تونسية مهيئة للتنقل في المسالك الريفية والوعرة

(الجزيرة)

الولايات المتحدة تحتفل بذكرى الاستقلال عن بريطانيا وسط تفاؤل بشأن التخلص من كورونا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

تصريحات حكومية حول الخلاف النفطي.. الإمارات تدّعي تعرضها للظلم والسعودية تصف مطالبها بغير المنطقية

لماذا فقد كبار نجوم السينما الأميركية مكانتهم في قلوب الجماهير؟

(من اليمين) ميل غيبسون وميغ ريان ونيكولاس كيدج (مواقع التواصل الاجتماعي)

ما فعالية اللقاح الذي تلقيته ضد سلالة دلتا الهندية من فيروس كورونا؟

مشاهد من الخطوط الأمامية بالفشقة.. عسكرة وصراع على السهول الزراعية بين السودان وإثيوبيا