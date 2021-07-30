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25:01
من برنامج:
ما وراء الخبر
سعيد يواصل قراراته والنهضة تتمسك بالحوار.. ما آفاق الحل في تونس؟
قال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة أحمد قعلول إن ما حدث في تونس يهدد المسار السياسي، مؤكدا أن الحركة حريصة على المسار الديمقراطي في البلاد ولا تمانع في تقديم تنازلات كما فعلت سابقا.
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30/7/2021
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