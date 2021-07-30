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25:01

من برنامج: ما وراء الخبر

سعيد يواصل قراراته والنهضة تتمسك بالحوار.. ما آفاق الحل في تونس؟

قال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة أحمد قعلول إن ما حدث في تونس يهدد المسار السياسي، مؤكدا أن الحركة حريصة على المسار الديمقراطي في البلاد ولا تمانع في تقديم تنازلات كما فعلت سابقا.
30/7/2021
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ما وراء الخبر (الجزيرة)

تداعيات "بيغاسوس" للتجسس.. هل تنجح إسرائيل في احتواء الفضيحة؟

25:04
(الجزيرة)

مع غياب البرلمان والحكومة.. هل يحتكم الرئيس التونسي وخصومه إلى الحوار؟

24:49
(الجزيرة)

هل تنجح النهضة والقوى السياسية التونسية في إقناع سعيد بالتراجع عن قراراته؟

24:47

سد النهضة.. ماذا بعد الأسف الأوروبي من تصرفات إثيوبيا الأحادية؟

25:46
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ما وراء الخبر- سعيد يواصل قراراته والنهضة تتمسك بالحوار.. ما آفاق الحل في تونس؟

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