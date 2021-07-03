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من برنامج: ما وراء الخبر

مفاوضات جنيف بشأن ليبيا.. من يتحمل مسؤولية الفشل؟ وأي أثر على الانتخابات المرتقبة؟

اتفق ضيوف حلقة (2021/7/3) من برنامج “ما وراء الخبر” على أن المسألة الليبية معقدة، في ضوء فشل ملتقى الحوار السياسي في جنيف.
3/7/2021
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(الجزيرة)

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25:07
(الجزيرة)

السودانيون يشهرون البطاقة الحمراء في وجه حكومة حمدوك.. ما الذي حدث؟

24:44
(الجزيرة)

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24:39
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