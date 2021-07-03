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24:38
من برنامج:
ما وراء الخبر
مفاوضات جنيف بشأن ليبيا.. من يتحمل مسؤولية الفشل؟ وأي أثر على الانتخابات المرتقبة؟
اتفق ضيوف حلقة (2021/7/3) من برنامج “ما وراء الخبر” على أن المسألة الليبية معقدة، في ضوء فشل ملتقى الحوار السياسي في جنيف.
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3/7/2021
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