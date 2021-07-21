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من برنامج: ما وراء الخبر

لجنة إيرانية تنسف ما تم التوصل له في فيينا.. ما مصير مفاوضات النووي الإيراني وكيف سترد واشنطن؟

أكدت مديرة شؤون إيران بمجلس الأمن القومي الأميركي على أن واشنطن أصيبت بخيبة أمل “لكنها ليست كبيرة “بعد قرار لجنة “التبني” في مجلس الأمن القومي الإيراني رفض ما تم التوصل إليه حتى الآن في مفاوضات فيينا.
21/7/2021-|آخر تحديث: 21/7/202110:24 PM (مكة المكرمة)
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