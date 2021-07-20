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24:40
من برنامج:
ما وراء الخبر
مآلات التصعيد بين طهران وواشنطن بشأن ملف السجناء
أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج ميسون، محمد الشرقاوي، استمرار الخلافات بين واشنطن وطهران بمفاوضات فيينا، معتبرا أن الجولة السابعة في مهب الريح، ومشيرا إلى ظهور ملف تبادل السجناء بين الطرفين.
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20/7/2021
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آخر تحديث: 20/7/2021
10:41 PM (مكة المكرمة)
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