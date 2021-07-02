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24:28
من برنامج:
ما وراء الخبر
بطلب مصري- مجلس الأمن يبحث أزمة سد النهضة.. ما المتوقع؟
قال كاميرون هدسون المبعوث الخاص للرئيس الأميركي الأسبق بارك أوباما لأفريقيا إن انعقاد مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة يأتي بعد تعثر التوصل إلى حل شامل، وتحول الأزمة إلى خطر على الأمن الدولي.
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2/7/2021
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