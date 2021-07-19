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من برنامج: ما وراء الخبر

إثيوبيا أعلنت اكتمال الملء الثاني لسد النهضة.. لماذا تشكك القاهرة والخرطوم بذلك؟

شكك مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، خالد عكاشة في أن تكون إثيوبيا قد أتمت عملية الملء الثاني لسد النهضة كما أعلنت، ورجح أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا أو بيانا داعما لمصر والسودان.
19/7/2021-|آخر تحديث: 19/7/202111:22 PM (مكة المكرمة)
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24:26
(الجزيرة)

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24:39
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