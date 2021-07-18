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23:44
من برنامج:
ما وراء الخبر
هل يعرقل ملف السجناء جهود واشنطن وطهران لإحياء الاتفاق النووي؟
قال الباحث المختص بالدراسات الإيرانية الأميركية علي أكبر داريني إن إدارة الرئيس حسن روحاني تسعى للحصول على تنازل من واشنطن بهدف تحقيق إنجاز ما قبل مغادرتها الرئاسة.
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18/7/2021
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