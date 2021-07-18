البث الحي
23:44

من برنامج: ما وراء الخبر

هل يعرقل ملف السجناء جهود واشنطن وطهران لإحياء الاتفاق النووي؟

قال الباحث المختص بالدراسات الإيرانية الأميركية علي أكبر داريني إن إدارة الرئيس حسن روحاني تسعى للحصول على تنازل من واشنطن بهدف تحقيق إنجاز ما قبل مغادرتها الرئاسة.
18/7/2021
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

مفاوضات طالبان والحكومة الأفغانية بالدوحة.. هل تنهي الصراع سياسيا وعسكريا؟

24:26
(الجزيرة)

السيسي يدعو إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.. ماذا عن الموقف الإثيوبي؟

24:39
(الجزيرة)

بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة.. إلى أين يتجه لبنان؟

23:38
(الجزيرة)

ماذا يقصد حسن روحاني بـ"سلب" فرصة إحياء الاتفاق النووي؟

24:14
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

مفاوضات طالبان والحكومة الأفغانية بالدوحة.. هل تنهي الصراع سياسيا وعسكريا؟

24:26
(الجزيرة)

السيسي يدعو إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.. ماذا عن الموقف الإثيوبي؟

24:39
(الجزيرة)

بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة.. إلى أين يتجه لبنان؟

23:38
(الجزيرة)

ماذا يقصد حسن روحاني بـ"سلب" فرصة إحياء الاتفاق النووي؟

24:14
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/18)

(الجزيرة)

في ذكرى "خراب الهيكل".. مستوطنون يقتحمون الأقصى وغضب في ساحاته ومواقع التواصل

(الجزيرة)

مفاوضات طالبان والحكومة الأفغانية بالدوحة.. هل تنهي الصراع سياسيا وعسكريا؟

(الجزيرة)

ولاية جديدة لبشار الأسد.. كيف رد الناشطون؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد كم ساعة من الذبح ينصح بتناول لحم الأضحية؟

أنباء إثيوبية عن انتهاء المرحلة الثانية من تعبئة سد النهضة.. السودان لاحظ زيادة بمنسوب المياه الواردة للنيل الأزرق

بريطانيا تتحرر من قيود كورونا وجونسون يلتزم الحجر.. إمدادات عاجلة من الأكسجين لتونس مع تفاقم الوضع الصحي

حملة التطعيم في بريطانيا خفضت عدد الإصابات والوفيات مما سمح لنظام الصحة العام بالتقاط أنفاسه (الأوروبية)

“الآغا الخانم”.. حكاية ألمانية تبيع الأضاحي في تركيا