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24:26
من برنامج:
ما وراء الخبر
مفاوضات طالبان والحكومة الأفغانية بالدوحة.. هل تنهي الصراع سياسيا وعسكريا؟
أكد محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان الأفغانية أن الجلسة الافتتاحية للمفاوضات مع وفد الحكومة ركزت على تسريع عملية السلام، إضافة إلى بحث المشاكل التي تعرقل المفاوضات.
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17/7/2021
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آخر تحديث: 17/7/2021
09:57 PM (مكة المكرمة)
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