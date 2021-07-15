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23:38
من برنامج:
ما وراء الخبر
بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة.. إلى أين يتجه لبنان؟
قال الكاتب والمحلل السياسي صلاح تقي الدين إن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري كان يواجَه منذ تكليفه قبل 9 أشهر بمطلب تعجيزي مما يسمى فريق “العهد”، وهو الثلث المعطل داخل الحكومة.
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15/7/2021
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