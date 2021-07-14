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من برنامج: ما وراء الخبر

ماذا يقصد حسن روحاني بـ"سلب" فرصة إحياء الاتفاق النووي؟

تباينت مواقف ضيوف حلقة (2021/7/14) من برنامج “ما وراء الخبر” بشأن تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي تحدث فيه عن فرصة ضائعة بشأن مفاوضات الملف النووي.
14/7/2021
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24:42
(الجزيرة)

هل تدفع هجمات المسلحين واشنطن إلى الانسحاب من العراق وسوريا؟

25:02
(الجزيرة)

ما دلالات تزامن التصعيد في أفغانستان مع تسارع الانسحاب الأميركي؟

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