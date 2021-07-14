24:14

من برنامج: ما وراء الخبر ماذا يقصد حسن روحاني بـ"سلب" فرصة إحياء الاتفاق النووي؟

تباينت مواقف ضيوف حلقة (2021/7/14) من برنامج “ما وراء الخبر” بشأن تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي تحدث فيه عن فرصة ضائعة بشأن مفاوضات الملف النووي.

اقرأ المزيد