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24:14
من برنامج:
ما وراء الخبر
ماذا يقصد حسن روحاني بـ"سلب" فرصة إحياء الاتفاق النووي؟
تباينت مواقف ضيوف حلقة (2021/7/14) من برنامج “ما وراء الخبر” بشأن تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي تحدث فيه عن فرصة ضائعة بشأن مفاوضات الملف النووي.
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14/7/2021
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