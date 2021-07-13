24:48

من برنامج: ما وراء الخبر مفاوضات النووي الإيراني.. هل يفضي التفاؤل إلى اتفاق؟

قال الباحث المتخصص بالدراسات الإيرانية الأميركية علي أكبر داريني إن الولايات المتحدة خسرت فرصة ذهبية لإنقاذ الاتفاق النووي بسبب عدم رفع عقوباتها عن إيران قبل مغادرة الرئيس الإيراني حسن روحاني.

اقرأ المزيد