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من برنامج: ما وراء الخبر

مفاوضات النووي الإيراني.. هل يفضي التفاؤل إلى اتفاق؟

قال الباحث المتخصص بالدراسات الإيرانية الأميركية علي أكبر داريني إن الولايات المتحدة خسرت فرصة ذهبية لإنقاذ الاتفاق النووي بسبب عدم رفع عقوباتها عن إيران قبل مغادرة الرئيس الإيراني حسن روحاني.
13/7/2021-|آخر تحديث: 14/7/202112:44 AM (مكة المكرمة)
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24:42
(الجزيرة)

هل تدفع هجمات المسلحين واشنطن إلى الانسحاب من العراق وسوريا؟

25:02
(الجزيرة)

ما دلالات تزامن التصعيد في أفغانستان مع تسارع الانسحاب الأميركي؟

24:54
(الجزيرة)

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24:57
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