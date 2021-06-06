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من برنامج: ما وراء الخبر بعد عزفه على مخاوف الإسرائيليين.. هل ينجح نتنياهو بوأد حكومة التغيير وينجو من السجن؟

وصف الكاتب الصحفي وديع عواودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالذئب الجريح الذي يخوض معركة صراع على البقاء في كرسي رئاسة الحكومة.

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