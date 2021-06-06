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من برنامج: ما وراء الخبر

بعد عزفه على مخاوف الإسرائيليين.. هل ينجح نتنياهو بوأد حكومة التغيير وينجو من السجن؟

وصف الكاتب الصحفي وديع عواودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالذئب الجريح الذي يخوض معركة صراع على البقاء في كرسي رئاسة الحكومة.
6/6/2021
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بعد تحريض نتنياهو عليها.. هل تنال حكومة التغيير ثقة الكنيست؟

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هل ينجح لبيد بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل قادرة على الصمود؟

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ما وراء الخبر
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وفد عماني بصنعاء.. هل يتبلور أفق جديد لحل سياسي باليمن؟

24:49
(الجزيرة)

غانتس في واشنطن وحكومة جديدة في إسرائيل.. كيف سينعكس ذلك على العلاقات مع إدارة بايدن؟

25:31
(الجزيرة)

بعد تحريض نتنياهو عليها.. هل تنال حكومة التغيير ثقة الكنيست؟

24:45
(الجزيرة)

هل ينجح لبيد بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل قادرة على الصمود؟

24:03
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